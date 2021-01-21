Что такое поисковая SEO оптимизация сайта и как она делается

Про поисковую оптимизацию слышали даже те, кто вообще никакого отношения к созданию и продвижению сайтов не имеет, потому что данная услуга активно рекламируется в сети.

Что касается владельцев сайтов, то им важно не просто знать, что это такое, но и регулярно использовать данный метод для того, чтобы продвинуть свой ресурс.

Что это такое

Это способ продвижения сайтов в поисковых системах. Можно назвать это разновидностью рекламы или маркетинговым инструментом, так как преследуются одни и те же задачи.

Цель SEO-оптимизации заключается в том, чтобы привлечь как можно большее количество пользователей на сайт. Это должны быть не случайные зеваки, которые просто перешли по ссылке, а целевая аудитория. То есть они изначально должны быть заинтересованы в том продукте, товаре или услуге, которые будут предложены им на сайте. В этом и заключается суть SEO продвижения.

Необходимо сделать так, чтобы при запросе в поисковой системе в результатах выдачи в топ-10 была ссылка на продвигаемый сайт. Это в сотни раз повышает шансы, что пользователь по этой ссылке перейдет и попадет на продвигаемый ресурс.

В настоящее время мало кто из современных пользователей самостоятельно вбивает в доменное имя какого-то конкретного сайта. Им проще запустить поисковую систему, ввести ключевую фразу и найти информацию, ссылки на интернет магазины и другие ресурсы.

Как показывает статистика, они переходят по ссылкам из топ-10 и редко, редко листая результаты вниз или на следующие страницы. Задача поисковой оптимизации заключается в том, чтобы попасть в эти топ 10 результатов.

Как делается поисковая SEO оптимизация

Это целый комплекс различных мероприятий, которые направлены на то, чтобы выполнить внутреннюю и внешнюю оптимизацию ресурса.

В интернете можно найти огромное количество информации, инструкции, которые позволят даже человеку, ничего в этом не понимающему, сделать свои первые шаги в оптимизации.

Есть все шансы, что у него получится. Но времени это всё займёт очень много, потому что всё не так просто как кажется. Так как речь идёт о коммерческих сайтах, к которым относится большинство современных ресурсов, у их владельцев и без этого полно других забот.

Поэтому поисковую оптимизацию они доверяют профессионалам, которые сделают всё быстро и с гарантией качества. Сам процесс оптимизации включает в себя такие этапы как:

Анализ сайта

Анализ конкурентов

Внутренняя оптимизация

Формирование семантического ядра

Увеличение внешней ссылочной массы и многое другое.

В самом начале создаётся техническое задание, которое включает в себя полный план действий.

Именно по нему и работают специалисты, которые решают поставленную перед ними задачу. Необязательно быть асом и разбираться в этом вопросе для того чтобы понять качественно была выполнена работа или нет.

Если все было сделано правильно, количество уникальных ежедневных посетителей, как увеличение объёма продаж, возрастет. Потраченные деньги себя должны не просто окупить, но и принести хорошую прибыль.