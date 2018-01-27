Как сделать факсимиле

Современные деловые операции не происходят без использования печатей. Эти атрибуты являются основными компонентами, присутствующими у любого начальника или корпорации.

Подобная полиграфическая продукция бывает нескольких видов. Особое внимание следует уделить факсимиле, позволяющее заменить личную подпись человека.

Подготовительные операции

Факсимиле представляет собой стандартную печать, которая повторяет индивидуальную подпись. Это позволяет использовать ее для упрощения работ, связанных с написанием данных букв в большом количестве. Начинается процедура с изготовления формы и состоит из таких последовательных действий:

В первую очередь следует изготовить металлический каркас, который будет удерживать цементную смесь. Самым простым вариантом является срез алюминиевой банки. У вас должен получиться небольшое кольцо высотой до 3-4 см. Полученную форму крепят с помощью пластилина на поверхности оргстекла. Это не позволит ей сдвигаться при дальнейших процедурах. На следующем шаге нужно заполнить емкость гипсовым или алебастровым раствором. Важно при этом, чтобы он был без комков и не сильно жидкий. По истечению 40 минут аккуратно достают полузастывший блин. Его следует также сушить еще около 2-3 дней.

Желательно изготовить несколько таких заготовок, так как их довольно легко испортить, не имея опыта.

Продолжаем работу

Процесс изготовления факсимиле предполагает еще несколько относительно простых операций:

Получение подписи. Для этого ее нужно нанести на бумаге несколько раз. Затем изображение сканируется или фотографируется, чтобы перевести его в электронный формат. С помощью специальных программ картинка корректируется и масштабируется при необходимости. Когда все готово ее распечатывают на бумаге. Формирование углублений. Изначально с помощью копировальной бумаги следует нарисовать подпись на алебастровом диске. После этого с помощью электрического гравера в нем формируют вдоль линий углубления толщиной до 1 мм. Должна получиться канавка в виде вашей подписи. Изготовление факсимиле. Перед отливкой желательно смазать поверхность алебастра подсолнечным маслом. Важно, чтобы оно попало во все уголки углублений. Остатки смеси удаляют бумажной салфеткой. После этого поверхность каркаса заливают этиленвинилацетатом. Приобрести данный раствор можно в любом специализированном магазине. Когда он застынет, следует отделить клише и заготовку.

Завершается процесс изготовлением ручки и фиксацией к ней печатки с помощью клея.