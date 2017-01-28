Как сделать буклет: пошаговая инструкция

Реклама сегодня является одним из основных способов привлечения клиентов. Существует достаточно много вариантов такой продукции, но очень часто для этого применяют печатные издания.

Современная печать буклетов позволяет получать разнообразные картинки. При этом они могут наноситься на различный тип бумаги, что придает им еще большей привлекательности. Разработку таких рекламных продуктов зачастую проводят опытные дизайнеры, которые знают, как привлечь клиента.

Основные характеристики

Буклет представляет собой небольшой бумажный лист, на котором нанесено определенную рекламную информацию. Применяется для привлечения клиентов или покупателей, методом ознакомления их с определенным продуктом или услугой.

Особенностью буклетов является их небольшой размер и несколько страничек, которые формируются методом сгибания листа на 3 части. При этом на каждом из этих фрагментов размещается конкретный слой информации.

Алгоритм изготовления

Процесс получения буклета можно описать несколькими последовательными шагами:

Изначально следует определиться с текстовым наполнением. Существует довольно много рекомендаций, которым необходимо следовать, создавая информацию для буклета. Специалисты рекомендуют применять фразы, которые клиент достаточно легко запомнит. При этом они должны нести основную информацию и не вмещать в себя бессмысленный текст. После этого следует найти специальную программу, где можно создать макет. Самым простым вариантом является использование текстового редактора Microsoft Word, где существует достаточно много различных шаблонов. Если вы хотите получить более качественный продукт, тогда желательно применять профессиональные обработчики. На данном этапе следует создать сам макет. При этом следует комбинировать несколько цветов, которые обязательно не должны быть навязчивыми. Существует довольно много правил, которые позволяют создавать очень красивые и правильные буклеты в различных цветовых гаммах. Завершающим этапом является создание верстки и печать буклета. Для таких целей можно использовать, как обычные принтеры, так и доверить это специализированным организациям, что значительно упростит процесс при больших объемах рекламы.

Если вы хотите, чтобы ваш буклет выглядел красиво и приносил пользу, доверьте его разработку команде опытных специалистов.