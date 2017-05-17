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Как сделать блокнот своими руками

17 мая 2017

Современный человек живет в очень быстром темпе, что приводит к получению большого количества информации, которую он не способен обработать или запомнить. Решить данную проблему в некотором роде можно с помощью блокнота или записной книжки.

блокнот своими руками

Такие конструкции состоят из нескольких листов небольшого размера, что позволяет носить его с собой в сумке. Заказать изготовление блокнотов можно на специальных сайтах, где вы сможете подобрать не только его размер, но основную концепцию дизайна.

Создаем макет

Сделать небольшой блокнот вполне под силу каждому. Первым этапом этой операции является изготовление заготовок. Подобный процесс можно описать несколькими последовательными шагами:

  1. В первую очередь нужно выбрать размер листов блокнота, который вы планируете сооружать. Одним из самых простых способов это использовать формат А4.
  2. После этого нужное количество листов сгибаем ровно пополам. Для этого можно использовать линейку или другие приспособления, которые упростят задачу.
  3. На данном этапе следует сформировать из полученных половинок небольшие стопки. Для этого используем несколько листов (не больше 5) и вкладываем их друг в друга. После этого у вас должно получиться определенное количество маленьких «книг».

как сделать блокнот своими руками

Скрепляем все вместе

После того, как шаблоны для нашего блокнота готовы, можно приступать к его скреплению. Делать это будем с помощью обычной нитки и иголки. Данную процедуру можно описать несколькими последовательными шагами:

  • В первую очередь нужно проделать небольшие отверстия по линии изгиба на каждой стопке. Сделать это можно, как отдельно пробив их, так и с помощью ножа, предварительно расположив их в одну стопку и сделав минимальные надрезы. Обратите внимание, что расстояние между дырками на всех элементах должны быть одинаковыми относительно верхних торцов.
  • После этого приступаем к сшиванию. Для таких целей используют две тканевые тонкие ленты, которые располагают последовательно между двумя отверстиями. Получается, что они будут формировать каркас блокнота и удерживать его вместе. При сшивании не следует пробивать ткань иглой, а просто обворачивать ее ниткой.

Шить нужно начинать с нижней стопки, последовательно добавляя все остальные.

Завершающим этапом изготовления блокнота является оформление его с помощью обложки, сделать которую можно, как из картона, так и натуральной кожи. Фиксация ее производится с помощью обычного клея.



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