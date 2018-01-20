Как сделать анимированный баннер?

Анимированные баннеры – это самый эффективный способ привлечь внимание посетителей ресурса. Безусловно, баннер не должен быть навязчивым и вызывать раздражение. В этом случае он будет транслировать лишь негативный эффект для продвигаемого объекта рекламы. Понимая это многие начинающие блоггеры и веб-мастера хотят освоить технологии создания анимированных баннеров, чтобы создавать эффективную рекламу самостоятельно.

Студия анимации HTML баннеров предоставляет всё необходимое, для получения эффективной рекламы в сети. Обыватель даже не подозревает о широком наборе нюансов, позволяющих создать эффективный рекламный баннер. Между тем, если Ваши ориентиры «дёшево и сердито», всегда можно положиться исключительно на себя. Интернет предлагает ряд способов рядовому пользователю решить стоящие задачи (пусть и не на столько же эффективным способом, как профессионалы).

Использование Интернет-сервисов для создания баннеров

Сложные анимированные изображения сможет предоставить для баннера лишь профессиональный веб-дизайнер. Пытаться повторить его результаты абсолютно бессмысленно.

Анимированности баннера легко достичь посредством сменяемости изображений. Достаточно подобрать несколько картинок, которые и будут нести основной рекламный посыл и объединить их в своего рода «зацикленное слайд-шоу».

Такой .gif без проблем можно будет разместить, как на собственном блоке, так и в социальных сетях. Для создания вышеозначенного варианта анимированного баннера нам потребуется:

соответствующий сервис в сети (их очень много);

набор рекламных картинок;

логичность выполняемых действий.

Использование сервиса предельно простое. Создание анимированного баннера здесь выполняется пошагово. Это сделано специально, чтобы даже начинающий пользователь смог получить желаемое.

Сохранение рекламного баннера на компьютер

Допустим, Вы заполнили форму сервиса, вставили необходимые рекламные изображения и задали интервал их смены. После этого посмотрели предпросмотр получившегося баннера и он Вас полностью устроил.

Теперь остаётся лишь нажать на кнопку «Сохранить» в интерфейсе сервиса либо кликнуть прямо по баннеру правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Сохранить как…». Рекомендуется сохранять анимированные баннеры с расширением [.gif].

Вставка баннера выполняется HTML кодом. Но при этом, естественно, сам баннер уже должен быть размещён на хостинге.

В видео подробно демонстрируется создание анимированного баннера в специальном сервисе: