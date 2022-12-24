Как сдать нулевую отчетность ИП в налоговую

Многие организации и индивидуальные предприниматели интересуются вопросом необходимости сдачи отчетности, если деятельность поставлена на паузу.

На самом деле каждая организация или ИП обязаны даже в этом случае сдавать отчеты. В те периоды, когда они не вели деятельность, не выплачивали зарплату сотрудникам необходимо сдать нулевую отчетность. В статье представлена информация о понятии нулевой отчетности и порядке ее сдачи.

Нулевую отчетность необходимо сдавать организациям и индивидуальным предпринимателям, которые приостановили свою деятельность. Услуги по сдаче нулевой отчетности ООО и ИП в Краснодаре предлагает компания Abat group https://abat-group.ru/bukhgalteriya/sdacha-otchetnosti-cherez-internet-2.

Пока ИП не снимется с учета в налоговом органе, а организация не будет ликвидирована они должны сдавать необходимые отчеты. При этом отчеты будет нулевой, в ней не будет отображаться никакая финансовая информация.

Индивидуальные предприниматели на УСН сдают ежегодно декларацию по налогу УСН до 30 апреля. Ее можно сдать в бумажном или электронном виде.

В бумажном виде декларацию можно передать лично в налоговую или отправить почтой РФ. Электронный вид отчета можно отправить через сайт налоговой или обратиться к бухгалтеру.

Если ИП работает по общей системе налогообложения, он сдает декларацию НДС или НДФЛ. В случаях, когда ИП работает по патентной системе – сдавать отчетность не требуется. При уплате налога ИП на профессиональный доход также не требуется сдача отчетности.

Налоговая в данном случае вдет отчетность сами. Юридические лица сдают отчеты, которые они сдавали до приостановки деятельности. Они должны производиться ежегодно до 31 марта, без опозданий.

Как сдавать нулевую отчетность

Период предоставления нулевой отчетности совпадает со сроками сдачи ненулевой. Если предприниматель приостановил работу и планирует закрыть ИП, то сдать отчетность лучше как можно раньше. Для этого следует обратиться в налоговую для уточнения точной информации по срокам.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц важно разобраться в сроках сдачи отчетности, составить ее без ошибок и неточностей.

Также стоит учитывать, что вся предоставленная информация должна быть достоверной. Если в налоговом органе возникнут сомнения, они могут проверить счет в банке. Также возможно проведение камеральной и выездной проверки.

Основным способом сдачи отчетности сейчас является электронный вариант. Составить отчет и сдать его не составит труда, но для этого потребуется использование ЭДО.

При необходимости можно обратиться к специалистам, которые составят отчетность и сдадут ее.