Как самому заправить картридж лазерного принтера

Картриджи для лазерного принтера заправляются сложнее, чем картриджи классического варианта. Материал, которым заполняют данный картридж без предназначенного для этой операции оборудования, довольно опасен, потому требует осторожного к себе обращения. Если вы планируете заправить лазерный принтер, лучше доверить это специалистам.

Заправка картриджей Бровары поможет вам сделать это быстро, качественно и просто. Но если же вы, тем не менее, решились на заправку картриджа самостоятельно, вам необходимо знать некоторые правила, и обязательно им следовать. Каким образом сделать заправку лазерного принтера самостоятельно, и на что стоит обратить особенное внимание? Об этом мы поговорим в сегодняшней статье.

Выбор подходящего тонера

Для каждого принтера стоит выбирать индивидуально подходящий тонер, поскольку универсальных решений не существует. Соответственно, прежде чем заправлять лазерный принтер, необходимо найти и купить подходящий конкретно для него тонер.

При покупке тонера важно знать, в каких условиях он хранился. Правильным является хранение в комнатной температуре. Помимо температуры важно хранить тонер в закрытом, желательно даже герметичном сосуде. Тонер сам по себе — порошок, и если воздух влажный, то субстанция берется комками. Конечно, в определенных случаях их можно разбить встряской тонера, но всё-таки такой порошок уже не считается качественным.



С тонером следует быть осторожным

Сам по себе порошок очень вредный, он вызывает заболевания внутренних органов и даже вызывает раковые заболевания.

Используйте специальные прозрачные очки которые могут защитить ваши глаза.

На руки следует надеть медицинские перчатки, и использовать одежду с длинным рукавом, дабы не допустить попадания на кожу.

На лицо наденьте медицинскую маску, чтобы избежать вдыхания данного порошка.

Помещение не должно быть закрытым, идеальным вариантом будет замена картриджа под вытяжкой.

Заправку такого картриджа путем сверления отверстия нежелательно. В отличии от обычного картриджа, на лазерном это может привести к поломке как тонера, так и принтера.

Соответственно, заправляем или открытием специальной крышки, что будет проще. В другом же случае придется разбирать картридж, но это всё равно проще, чем просверлить отверстие правильно. Чтобы правильно разобрать картридж важно следовать принципу открытия крышки, под которой будет резервуар. Также очень важно не трогать поверхность барабана, она очень чувствительна, и может пострадать от прикосновений.

