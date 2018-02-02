Как самому продвигать сайт

Количество интернет-ресурсов возрастает с каждым днем, что не всегда позволяет найти нужную информацию. Одним из способов вывести сайт в топ поисковых систем является его раскрутка.

Этот процесс включает в себя множество различных операций. Ознакомиться с подробным алгоритмом продвижения можно на сайте https://lancio-studio.ru/uslugi/prodvizhenie-saytov/.

Внешняя оптимизация

Популярность сайта зависит от множества факторов, среди которых основным является его посещаемость. Одним из способов увеличить данный показатель можно считать увеличение количества ссылок на ваш ресурс. Оптимизировать сайт по этим параметрам можно с помощью нескольких подходов:

приобретение ссылочной массы. Данный метод предполагает покупку места на других ресурсах. Практически вы просто платите сайтам за то, что они показывают ссылку на ваш источник;

продвижение в социальных сетях. Этот подход сегодня очень стремительно развивается. Самым простым способом увеличения популярности является размещение собственных групп в различный соцсетях. Можно также договориться с администраторами определенных страничек, чтобы они размещали ссылки на ваш сайт.

Внутренняя оптимизация

Особое внимание сегодня поисковики обращают на структуру и заполнение сайта. Поэтому вывести ресурс на первую страницу без оптимизации этих факторов практически невозможно. Состоит такая процедура из таких операций:

Оптимизация наполнения. Все тексты, присутствующие на сайте, должны иметь практически 100% уникальность. В другом случае поисковики будут плохо воспринимать такие ресурсы. Но следует писать статьи в первую очередь для пользователей, а не поисковых роботов. Они должны быть простыми и понятными. Поисковая оптимизация. Здесь особое внимание следует уделить на правильную структуру самого сайта и статей. Желательно, чтобы заполнение осуществлялось с помощью специальных тегов, которые реально отображают все показатели. Оптимизация структуры сайта. Сюда можно отнести правильное и понятное всех элементов навигации. Ссылки не должны содержать множество уровней вложенности, чтобы пользователь мог быстро перейти в конкретный раздел. Универсальность и простота. Сайты должны корректно отображаться, как на экранах телефонов, так и на больших мониторах. Здесь важно также обращать внимание на скорость загрузки, так как этот один из важных атрибутов качества.

Продвижение сайта самостоятельно требует огромных знаний и навыков. Если вам нужен быстрый и качественный результат, тогда лучше доверять решение этой проблемы бригаде опытных специалистов.