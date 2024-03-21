Как лучше сдавать медь — обжигать или нет?

Продажа металла на переработку – практичный и эффективный способ избавиться от списанного оборудования, отработавших ресурс деталей машин, повреждённых предметов быта и т.д. Приёмщики лома в первую очередь заинтересованы в цветмете. Именно на цветной металл установлены наиболее привлекательные расценки. В пример можно привести медь. Сегодня блестящая медная катанка в Москве принимается по цене от 700 рублей и выше.

Прием лома юр лицо обеспечит полное необходимое документальное сопровождение при продаже партии цветмета. Необходимо прояснить происхождение партии металла, а также доказать права собственности. Стоимость металла можно увеличить, если предварительно подготовить его к сдаче.

Чистота меди, как основной фактор при оценке

Постольку-поскольку металл сдаётся на переработку, особое значение приобретает его чистота. При некачественной подготовке чистота меди может быть нарушена. В пример можно привести обжиг, осуществляемый в полукустарных условиях (при помощи паяльной лампы, например).

Обжигая медные провода, часть оплётки, экранирующей сетки может вступать в химическую реакцию с самой токоведущей жилой (выполненной из меди) ввиду воздействия высоких температур.

Нередко можно стать свидетелем претензий со стороны собственников цветмета, спорящих с приёмщиками. Дескать, что при обжиге, что при ручной разделке – вес металла никоим образом не теряется.

Действительно, натуральный вес сдаваемого металла практически неизменен при упомянутых методах подготовки. Однако в случае обжига, чистой меди в образце будет меньше (будут присутствовать поверхностные соединения, ухудшающие качество лома).

Автоматизированная разделка

В подавляющем большинстве случаев на блестящую медную катанку цена в приёмке будет выше. В случае с проводами полуавтоматическая разделка поможет выжать максимум денег из партии цветмета.

Использовать можно любой асинхронный двигатель, вал которого через редукционные звёзды подключается к валикам-ножам. Такое оборудование с лёгкостью разрубает все слои изоляции (в том числе брони).

Есть ряд случаев, когда обжиг – единственный способ очистки металла:

сложная форма;

огромные объёмы;

отсутствует специализированное оборудование для разделки, а в его покупке нет рациональности.

В этом случае обжиг меди рекомендуется проводить при температуре, не превышающей 1000 °C.

В видео показано сравнение порции металла с подготовкой методом обжига и ручной разделки: