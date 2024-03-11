Как рассчитать кейтеринг на мероприятие

Мобильный бар — это не что иное, как настоящее банкетное меню, которое собирается на любой локации – все зависит от места события. Кейтеринг ничем не отличается по уюту и выбору блюд и напитков из меню, как люди привыкли на банкетах, в барах, кафе и так далее. Профессиональные официанты и бармены, красивые презентации блюд, выбор напитков на любой вкус – это все ключевые особенности кейтеринга, заказать который можно в Праздничном сервисе "Товарищ Полковник" http://www.товарищ-полковник.рф

Гости оценят такую подачу банкета на открытом воздухе.

Расчет кейтеринга

Кейтеринг – это вид выездного банкета, во время которого гостям предлагается отведать разные блюда и напитки на природе или в рамках какого-то иного массового мероприятия.

Для того чтобы составить список блюд, которых будет достаточно для всех, необходимо учесть не только количество приглашенных, но и продолжительность кейтеринга.

По идее можно сделать разные варианты кейтеринга.

Вот примеры:

Рабочий кейтеринг длится до 2 часов. Одна персона за это время может съесть до 200 400 г блюд;

Стандартный выезд на локацию длится 2-4 часа из расчета 400-600 г еды на каждого гостя;

Большое событие, когда есть весомый повод что-то отметить для большой группы людей. Такой кейтеринг длится от 4 до 6 часов. Предполагается от 600 до 1200 г блюд на всех приглашенных индивидуально.

Свадьба, день рождения или Новый год на выбранной локации, где можно создать условия для кейтеринга. Событие может происходить долго — 5-7 часов, поэтому рассчитывайте на более чем 1 200 г блюд на каждого.

Особенности меню

Сезонность меню всегда актуально в услугах кейтеринга.

Например, в холодное время года гостям понравятся горячие сытные блюда из мяса, рыбы, картофеля. Летом, когда тепло больше актуальны салаты, морепродукты, фастфуд, вино и множество безалкогольных коктейлей. Также в холодное время года актуальна подача зимних напитков таких, как глинтвейн, грог, морс.

Количество присутствующих также играет важную роль в выборе блюд и напитков: чем больше детей на празднике, тем больше сладостей и фруктов нужно заказывать.

Дети будут есть не так много, но пить больше соков и иных напитков. Вегетарианцам стоит предложить уникальные блюда без добавления мяса: это могут быть блюда из соевого мяса и тофу, овощи-гриль, грибные блюда, салаты и фрукты.

Если вы организуете небольшой кейтеринг на природе или в городской локации на 5-15 человек, то будет достаточно нескольких блюд по предпочтению приглашенных.

Таким образом, вы сможете учесть вкусы и пожелания ваших гостей. В дополнение к кейтерингу можно организовать ваше мероприятие, предоставив столы и стулья, праздничные материалы (скатерти, чехлы на стулья, салфетки), тарелки и бокалы.