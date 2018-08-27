Как распечатать брошюру с двух сторон

Сегодня с современным набором техники можно быстро и качественно напечатать любой необходимый текст, создать рисунок, вставить в текст схему, таблицу. Свой творческий труд чаще всего нам необходимо переложить на бумагу.

Вот тут и появляются трудности. Хочется, как можно меньше потратить бумаги, да и немало важно как будет на бумаге смотреться текст, и насколько удобно его будет читать.

Вот тут и приходят на помощь профессионалы: зайдите на сайт https://mcklukva.ru/catalogs.html и ваша проблема решена. Печатный материал скомпонуют и распечатают в виде брошюры, именно так удобней всего читать.

Что такое брошюра

Брошюра – вид печатной продукции, может быть образовательной или рекламной. Такой вид продукции, как правило, небольшого объема.

Современные технологии печати позволяют сделать брошюру от эконом варианта в одно цвете на дешевой бумаги, до дорогого эксклюзивного варианта на дорогой бумаги с индивидуальным дизайном.

Если вы заказываете брошюру как рекламу вашего бизнеса или каталог, выпускаемого товара, то помните, что это ваше лицо. Продукт должен быть сделан грамотно, качественно, читаемо, ярко, на достаточно дорогой бумаге и с удобным креплением.

Листы печатного материала могут быть скреплены только скрепкой, пружиной, что очень удобно, модно крепить листы брошюры с помощью клея.

Нельзя забывать еще про один вид брошюр, такой как каталог. Особенностью этого вида печатной продукции является четкое описание товара, указание ценовой политики, рисунки и фото товаров.

Обычно каталогами часто пользуются, поэтому их страницы должны быть из плотной и качественной бумаги. У информации должен быть высокий уровень читабельности, а рисунки и фотографии яркими и четками. Ценовые таблицы удобно расположены.

Почему лучше обратится к профессионалам в типографию

Вам помогут сделать индивидуальный дизайн. Профессионально скорректируют цвет на фотографиях и рисунках. Подберут бумагу именно под ваш печатный текст. Распечатают материал быстро и качественно.

В домашних условиях довольно тяжело выполнить все печатные операции, соблюдая все вышеперечисленные условия. Тем более, что печатные станки в профессиональных типографиях рассчитаны на печать большого количества копий и поэтому печать получится по цене более экономной, чем печатать большое количество копий на домашнем принтере.