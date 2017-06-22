Как раскрутить сайт бесплатно и быстро?

Сегодня Интернет-площадками располагает практически любая сфера бизнеса. Однако, не стоит забывать о том, что качественный веб-сайт окажется абсолютно бесполезен, если его не смогут найти потенциально заинтересованные клиенты.

Продвижение сайта является настолько же важной задачей, как и его создание, наполнение. Рекламное Интернет-агентство позволит гарантированно получить положительный результат. Ниже Вы узнаете о том, возможно лишь без финансовых трат осуществить эффективное продвижение.

Бесплатный сыр только в мышеловке

Изначально следует уяснить одну простую истину – бесплатного в этом мире ничего нет. Если Вы хотите получить максимально положительный результат, придётся потратить деньги. И речь идёт не о 1 000 рублей.

Вам кто-то обещает, что сумеет вывести Вашу площадку на лидирующие позиции поисковой выдачи не затратив при этом вообще ничего, Вы скорее всего имеете дело либо с мошенником, либо с дилетантом, который не представляет себе механизмы работы поисковых систем.

Безусловно, использование «чёрных» методов продвижения категорически запрещено. Быть может, на первоначальном этапе развития ресурса в Интернете они пройдут гладок и не дадут негативного эффекта.

Но можете не сомневаться в том, что отскок рано или поздно наступит. И окажется он с большой вероятностью фатальным. Поисковые алгоритмы весьма негативно относятся к ресурсам, которые используют запрещённые методы продвижения.

Методика эффективного продвижения

Ниже представлены эффективные способы продвижения любого сайта в Интернете:

создание для площадки мобильной версии;

работа над юзабилити;

скрупулёзная работа над контентом сайта;

регулярное обновление контента;

размещение ссылок на донорах сходных тематик с высокой репутацией.

Мобильный трафик уже давно сравнялся с десктопным. А это означает, что у любой площадки сегодня (в том числе и у онлайн-магазина) обязательно должна быть мобильная версия.

Отмечено, что этот факт положительным образом влияет на расположение сайта в поисковой выдаче. Кроме того, у Google.com существует отдельная выдача для мобильных устройств.

Безусловно, контент способен вывести сайт на лидирующие позиции поисковой выдачи. Экономить на качественных публикациях крайне не рекомендуется. Но их систематическая публикация также способна влиять на оценку поисковыми машинами площадки.

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В видео будут даны рекомендации в отношении бесплатной раскрутки площадки в сети (используйте на свой страх и риск):