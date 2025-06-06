Как работают подводные дроны
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Как работают подводные дроны

6 июня 2025

Дронами называются беспилотные аппараты, автоматически или под дистанционным управлением передвигающиеся по земле, под водой и в небе.

Особые требования и сложности в изготовлении относятся к дронам подводным. У них снижена доступность для управления и контроля, трудности ориентирования, передвижения в плотной водной среде, передачи управляющих сигналов. Современные подводные дроны способны работать на глубинах до 6 км.

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Типы подводных дронов, принципы управления

Беспилотные аппараты под водой могут быть:

  • Дистанционно управляемыми ROV. Они привязаны к управляющим наземным или плавающим станциям, обеспечивающим их связью и питанием. В этом случае понадобится контроль со стороны людей.
  • Автономными AUV. У них заранее заложенная программа для независимого самостоятельного передвижения по заданному маршруту и с реперными точками для выполнения указанных операций.

Внутреннее и наружное управление подводным дроном осуществляется следующими способами:

  • Акустической связью. Это наиболее эффективный способ распространения сигнала в водной среде, в отличие от электромагнитной передачи.
  • Инерциальными системами внутри самого подводного аппарата в связи с тем, что спутниковые сигналы под воду не проникают. Отслеживать положение и движение подводного дрона спутниками невозможно.
  • С применением алгоритмического управления искусственным интеллектом. Аппарат движется по запрограммированному маршруту, но принимает ряд решений по действиям в определенно допустимом диапазоне, в соответствии с заложенным в него алгоритмом.

Лучший способ управления – автономный с ИИ, и самый дорогой. Возможность акустического управления на порядок снижает стоимость, но вводит ограничения на дальность управления находящейся вблизи от дрона станцией – например, на судне или катере, а также на земле, ели маршрут прибрежный.

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Примеры применения

Подводные аппараты могут использоваться в следующих целях:

  • Для научных исследований флоры, фауны под водой, геологии дна, экологии.
  • Для мониторинга подводных инфраструктур. К ним относятся сооружения, кабели, трубопроводы.
  • Чтобы проводить поисковые, спасательные операции. Аппараты проникнут в удаленные, недоступные людям места, обнаружат объекты, передадут изображения, захватят предметы или образцы.

Современные аппараты – типа CHASING M2 S Lite, имеют возможность управляться для исследований с находящихся рядом суден с помощью беспроводной связи Wi-Fi и аппаратом с операционными системами типа Андроид, ios.

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