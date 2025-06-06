Как работают подводные дроны

Дронами называются беспилотные аппараты, автоматически или под дистанционным управлением передвигающиеся по земле, под водой и в небе.
Особые требования и сложности в изготовлении относятся к дронам подводным. У них снижена доступность для управления и контроля, трудности ориентирования, передвижения в плотной водной среде, передачи управляющих сигналов. Современные подводные дроны способны работать на глубинах до 6 км.
Типы подводных дронов, принципы управления
Беспилотные аппараты под водой могут быть:
- Дистанционно управляемыми ROV. Они привязаны к управляющим наземным или плавающим станциям, обеспечивающим их связью и питанием. В этом случае понадобится контроль со стороны людей.
- Автономными AUV. У них заранее заложенная программа для независимого самостоятельного передвижения по заданному маршруту и с реперными точками для выполнения указанных операций.
Внутреннее и наружное управление подводным дроном осуществляется следующими способами:
- Акустической связью. Это наиболее эффективный способ распространения сигнала в водной среде, в отличие от электромагнитной передачи.
- Инерциальными системами внутри самого подводного аппарата в связи с тем, что спутниковые сигналы под воду не проникают. Отслеживать положение и движение подводного дрона спутниками невозможно.
- С применением алгоритмического управления искусственным интеллектом. Аппарат движется по запрограммированному маршруту, но принимает ряд решений по действиям в определенно допустимом диапазоне, в соответствии с заложенным в него алгоритмом.
Лучший способ управления – автономный с ИИ, и самый дорогой. Возможность акустического управления на порядок снижает стоимость, но вводит ограничения на дальность управления находящейся вблизи от дрона станцией – например, на судне или катере, а также на земле, ели маршрут прибрежный.
Примеры применения
Подводные аппараты могут использоваться в следующих целях:
- Для научных исследований флоры, фауны под водой, геологии дна, экологии.
- Для мониторинга подводных инфраструктур. К ним относятся сооружения, кабели, трубопроводы.
- Чтобы проводить поисковые, спасательные операции. Аппараты проникнут в удаленные, недоступные людям места, обнаружат объекты, передадут изображения, захватят предметы или образцы.
Современные аппараты – типа CHASING M2 S Lite, имеют возможность управляться для исследований с находящихся рядом суден с помощью беспроводной связи Wi-Fi и аппаратом с операционными системами типа Андроид, ios.
Передавать высококачественные изображения с видеокамер.