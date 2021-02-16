Как работают автоматы по продаже питьевой воды

С недавних пор на улицах многих городов, преимущественно там, где мало торговых точек, но высокая проходимость, стали устанавливать специальные автоматы по продаже питьевой воды.

Услуга актуальная и востребованная, особенно летом в жаркую погоду. Какая вода используется там, и как работают такие автоматы? Более подробную информацию про автомат Аквалаб-1000 Улица по продаже чистой воды в розлив можно узнать на сайте https://www.watervend.ru/katalog/avtomaty-prodazhi-pitevoj-vody-v-rozliv/avtomat-prodazhi-pitevoj-vody-v-rozliv-akvalab-1000/.

Что собой представляет аппарат по продаже питьевой воды

Внешне и по габаритам они похожи на стандартные кофейные или снэковые аппараты.

Правда, ассортимент продукции не самый широкий. Это только вода. Различия могут быть только в объеме продаваемой воды. Некоторые подают ее только в стаканчики, чтобы покупатель смог выпить ее прямо на месте. Другие автоматы рассчитаны на подачу разных объемов. Это могут быть:

0,2

0,5

1

2 литра и не только.

Большой объем подается не в стаканчики, а пластиковые бутылки. Либо, покупатель может использовать свою тару. Что касается запаса воды, то в основном внутри такого автомата устанавливается стандартная емкость в 19 литров.

Если запас заканчивается, об этом подается сигнал на дисплей. Есть автоматы, которые также оповещают об этом удаленно обслуживающую компанию.

Это позволяет им оперативно, еще до того, как весь запас воды закончится, пополнить ее запасы, чтобы у покупателей была возможность приобрести ее.

Это хорошо и для продаж и для общего лояльного отношения. Если в автомате все время или часто нет воды, в следующий раз человек даже проверять не будет ее наличие, а просто пройдет мимо. Что касается качества, марки и происхождения воды, варианты могут быть разными.

Это могут быть фирменные автоматы какого-то одного производителя, либо универсальные. И владелец сам решает, какую воду использовать. В любом случае она должна быть качественная, чистая, безопасная и точно не из под крана.

Как работает аппарат по продаже воды