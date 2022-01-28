Как работает лазерная резка металла

При раскрое листового металла или вырезке заготовок из профильного металла стараются получить ровный слой, который точно соответствует заданной форме будущей детали без образования наплывав и отклонений от намеченной линии.

Наиболее современным и технологически совершенным считается лазерная резка. Она обладает целым рядом преимуществ, которые позволяют получить отличное качество вырезанной детали и значительно повысить производительность при производстве большой партии заготовок. Заказать услугу лазерной резки металла можно на сайте компании https://www.lazermetal.ru/services/lazernaya-rezka/metall/.

Принцип лазерной резки металлов

В подобных установках заложен принцип воздействия на поверхность металла лазерным лучом, обладающим достаточно высокой энергией.

Главным условием реализации этого принципа является производство резки в специально созданной газовой среде. В точке соприкосновения лазера с поверхностью метала создаётся небольшая область высокой температуры, благодаря которой происходит расплав металла на заданную глубину, то есть реализуется процесс резки.

Луч лазера обладает небольшими размерами, что позволяет получить достаточно тонкий разрез.

Благодаря этому свойству в месте разреза не образуется крупных наплывов и затеканий металла, а линия разреза полностью повторяет контур заготовки.

Ограниченное время воздействия лазерного луча на металл, не приводит к его перегреву и нарушению физико-механических свойств. Мощность созданного луча полностью гарантирует качественный разрез без образования пропусков на отдельных участках.

В современных лазерных резаках применяются два вида технологических процессов: плавление и испарение.

В зависимости от выбранного процесса различают следующие виды лазерных аппаратов:

Твёрдотельные агрегаты. Отличительной особенностью этих устройств является наличие специальной лампы накачки. В ней находится кристалл рубина, через который лазерный луч попадает на систему зеркал и затем фокусируется в точке контакта с металлом.

Газодинамические аппараты.

В них применено специально сопло, с помощью которого происходит ускорение и точная фокусировка лазерного луча.

Газовые устройства. Для создания лазерного луча в устройствах такого типа используют инертный газ, например, неон или гелий.

Технические возможности таких устройств по резке конкретного металла определяются мощностью создаваемого излучения.

В качестве единицы измерения выбрана плотность образованного на выходе пучка. В современных аппаратах этот параметр равен 100 мвт/кв. см.

Достоинства и недостатки лазерной резки

К основным достоинствам такой резки относятся следующие технические возможности:

Высокая скорость при выполнении операций, не зависимо от длины разреза;

Стабильна точность прохождения луча на всём протяжении;

Возможность задания линии разреза практически любой конфигурации;

Отсутствие металлической стружки и пыли;

Возможность высокой автоматизации процесса резки.

К недостаткам профессионалы относят: