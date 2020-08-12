Как проходит практика обучения вождению на МКПП

Для того чтобы качественно обучиться вождению на автомобилях с механической коробкой переключения передач, очень важно не только запомнить всю теоретическую часть, но и отработать навык на практических занятиях. И перед тем, как приступать к такой практике, не помешает ознакомиться с тем, как она должна проходить. Помочь освоить управление автомобилем с механической коробкой может опытный инструктор МКПП.

Особенности МКПП, которые отражаются и в практике

Механическая коробка сложнее в освоении, чем автоматическая. Ведь в этом случае человек делает то, что в случае с АКПП делается при помощи компьютерных технологий.

Конечно, у МКПП есть свои плюсы, иначе бы она ни была до сих пор востребована. Такая коробка нередко дает несколько больший контроль над автомобилем, по крайней мере, если уметь ей пользвоаться. Для тех, кто хочет получать от вождения максимум удовольствия за счет ощущения машины, нередко механическая коробка предпочтительнее.

Такая конструкция требует значительно больших физических усилий, просто потому, что придется делать значительно больше различных действий, которые не требуются с автоматической коробкой. Что же касается того, какое именно потребуется прикладывать усилие для одного конкретного действия, зависит от особенностей конкретного оборудования и автомобиля.

А еще механическая коробка передач – это то, без чего невозможно представить себе некоторые модели автомобилей. Они изначально спроектированы с расчетом на то, что ими будут пользоваться при помощи МКПП. И в случае, если такая машина нравится, и хочется научиться ее водить, придется освоить и механическую коробку переключения передач.

Как проходит практика

Как и в случае с обучением АКПП, для освоения механической коробки требуется пройти практические занятия. Они также обязательно проводятся с инструктором.

Если упражнения проходят на территории автошколы, он не обязательно будет сидеть в машине. Но в любом случае требуется помощь, потому что новичку МКПП будет еще сложнее, чем АКПП.

В процессе обучения вождению автомобиля с механической коробкой переключения передач человек получает сначала базовый навык переключения с одной скорости на другую, на максимально безопасном участке тренировочной площадки.

Затем, когда этот навык будет освоен, ученик совершенствует его до автоматизма и учится переключать передачи все быстрее и быстрее.