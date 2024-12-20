Как проходит операция по удалению катаракты

Катаракта – распространенное офтальмологическое заболевание. При отсутствии лечения оно может привести к очень серьезным последствиям (вплоть до полной слепоты). Операция по удалению катаракты – эффективный метод лечения, который широко применяется современными офтальмологами. Более подробную информацию про операцию по удалению катаракты в Бишкеке можно узнать на сайте https://olc.kg/hirurgiya-katarakty/.

Подготовка

В период подготовки пациента к операции проводят следующие процедуры:

Биометрию глаза для определения точных характеристик глазного яблока;

Кератометрию;

ОКТ;

Топографию роговицы.

Подготовка включает также консультацию с анестезиологом.

Этапы операции

Хирургическое вмешательство при удалении катаракты не занимает много времени (обычно она длится не более 15 минут).

Операция состоит из следующих этапов:

В качестве подготовки специалист расширяет зрачок и применяет местную анестезию, чтобы исключить болезненные ощущения в ходе операции. С этой целью в глаз закапывают обезболивающие капли. Значительно реже проводится обезболивание путем инъекции. Пациент ложится на операционный стол, после чего проводится дезинфекция области вокруг глаза, а лицо накрывается специальной стерильной тканью с отверстием. Чтобы пациент не мог моргнуть во время операции на веки устанавливают блефаростат.

На следующем этапе хирург получает доступ к помутневшему хрусталику. С этой целью он делает микроскопические надрезы на роговице. Через полученные отверстия будут вводиться инструменты.

Далее в передней капсуле пораженного хрусталика формируется отверстие. С помощью ультразвукового зонда хрусталик разрушают и извлекают получившиеся мельчайшие частицы методом аспирации. Далее полируется задняя капсула, чтобы полностью удалить остатки разрушенного хрусталика и исключить вероятность развития осложнений.

Через разрез в глаз имплантируют искусственный хрусталик в сложенном виде. Раскрываясь, он становится на место удаленного хрусталика.

На заключительном этапе врач убеждается, что линза заняла правильное положение. Также контролируется герметичность сделанных разрезов. Это важно для дальнейшего заживления, так как швы обычно не накладывают.

После операции на глаз надевают специальный защитный щиток, который не позволит частицам пыли попадать на прооперированный глаз.

Чаще всего пациент в день операции возвращается домой, так как нет необходимости находиться в стационаре.

Длительность послеоперационного периода обычно составляет около 4-х недель. В этот период очень важно выполнять все рекомендации лечащего врача.