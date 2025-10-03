Как проходит обучение на курсах управления отделом продаж
Как проходит обучение на курсах управления отделом продаж

3 октября 2025

Обучения в любой корпорации или компании могу проходить как общего формата, так и разделенное на отделы. В статье ниже рассмотрим как происходит обучение на курсах управления продажами.

Цели и разновидности обучающих программ

Основная задача и цель курсов — повышение квалификации руководящих сотрудников отдела продаж.

Это необходимо для того, чтобы применялись современные способы управления отделом. В данных курсах рассматриваются вопросы не только управления, но и контроль персонала, а также мотивация сотрудников и умение выстраивать коммуникации с клиентами. Нередко обучение включает базовые разделы, которые должен знать как руководитель отдела продаж, так и любой сотрудник.

В связи с развитием интернета обучения стали все более разнообразными, позволяющие проводить обучения в удаленном формате.

К наиболее распространенным формам обучения относятся:

  • Чтение лекций эксперта по теме продаж и взаимодействия с отделом. Преподаватель может читать материал как в офлайн формате, так и онлайн. Приветствуется, когда преподаватель имеет личный опыт с примерами из рабочих ситуаций и определенные нюансы, которые выясняются часто на практике. Такой материал ценится больше и эффективнее воспринимается обручающимися.
  • Вебинары — очень распространение явление в современных образовательных процессах. Вебинары могут быть как в виде курса лекций, так и отдельного мастер-класса в рамках одного урока. Как правило, он длится от 1 до 5 часов.
  • Тренинги и игры относятся к практическому способу обучения. На них обычно происходит закрепление теоретического материала и условная репетиция полученных знаний через определенные задания. На данном способе обучения происходит имитация реальных ситуаций и их отработка.

Нередко обучения могут включать несколько форм, что является максимально эффективным. 

Что изучается на обучениях

В рамках курсов для управляющих отделом продаж могут изучаться следующие вопросы:

  • Планы, которые разделяются на отрезки времени: год, квартал или месяц.
  • Выбор стратегий определяются ценовой политикой и особыми условиями: акциями, скидками, в том числе корпоративными. 
  • Анализ и контролирование продаж осуществляются на базе уже осуществленных продаж. Определяются результативные стратегии и на них делается уклон.
  • Процессы сделок и продаж включает все этапы: поиск клиентов, выявление потребностей, презентация и непосредственно продажа. Дополнительно изучаются способы взаимодействия с существующими клиентами и повторные продажи.

После обучения все теоретические знания закрепляются на практике.

Если одного обучения недостаточно, то подразумевается прохождение дополнительных обучений у других экспертов.



