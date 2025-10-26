Как проходит обучение на фельдшера

Фельдшер – специалист, который оказывает людям медицинскую помощь. Эта профессия всегда пользуется большим спросом. Сегодня поступить на фельдшера представляется возможность даже после окончания 9 классов, участвуя в специализированных программах. Пройти обучение на фельдшера дистанционно можно в учебном центре ocois.ru.

Как стать фельдшером

Выучиться на фельдшера предлагают в колледжах.

Программа обучения в этих заведениях длится не более 4 лет. Пойти учиться по данному направлению предоставляется после прохождения полной школьной программы, так и после окончания 9 классов. При желании получить данную профессию, нужно подойти ответственно к подбору учебного заведения. Нужно определить для себя надёжную компанию, которая даст качественные знания. Учиться предлагают частные и государственные учреждения. В последнем случае, можно бесплатно получить знания и приступить к работе. Однако здесь предложено небольшое количество мест, занять которые достаточно непросто. Конкуренция среди желающих занять их достаточно высокая.

Если возникло желание обучиться после 9 классов, нужно:

Определить заведение

Пройти вступительные испытания

Предоставить данные огэ

Документ об окончании 9 классов

Справка о прохождении медосмотра

Организация может устанавливать дополнительные требования.

Например, может понадобиться пройти собеседование, тестирование по учебному направлению и т. д.

После одобрения кандидатуры необходимо регулярно посещать теорию и участвовать в практике. Это поможет хорошо овладеть специальностью и, в дальнейшем, успешно работать.

После обучения, выпускник получает диплом и может рассчитывать на работу в данной сфере.

Что должен

Специалист данного профиля обязан в одностороннем порядке оценивать состояние обратившегося.

Исходя из своих знаний он определяет, требуется ли больного госпитализировать. Он должен уметь делать искусственное дыхание и массаж сердца, стабилизировать состояние больного путем введения препаратов. Также он накладывает швы и повязки. В тяжёлых случаях специалисты должны выносить человека на носилках и разместить в машине скорой помощи.

Специалист в обязательном порядке должен уметь хладнокровие. В этой работе бывают разные ситуации, которые требуют незамедлительного решения. От этого зависит человеческая жизнь.

Часто специалисты работают без помощи врача, что достаточно сложно. Также, приходится самостоятельно носить пострадавших людей на носилках, что требует физических усилий.

.