Как проходит лечение десен при пародонтозе

Большинство людей прекрасно знает о том, что за здоровьем зубов нужно следить и посещать стоматолога, даже если ничего не болит, просто в профилактических целях.

Но, помимо самых зубов могут возникнуть проблемы другого характера, также связанные с ними. Ведь проблемы с зубами не заканчиваются только на кариесе и воспалении корней, флюсе и чем-то другим распространенным.

Помимо самого зуба, проблемы могут возникнуть с околозубными тканями. Речь о пародонтозе. Изначально, он часто никак себя не проявляет. А одним из симптомов запущенной стадии пародонтоза является воспаление десен, которое человек уже игнорировать не может, так как это причиняет ему дискомфорт.

Кроме того, если ничего не предпринимать, последствия могут быть куда серьезнее. Это не та болезнь, которая сама рассосётся. Пародонтоз может привести к полной потере зубов. Пройти эффективное лечение пародонтоза в Москве можно в клинике https://paloma-blanca.ru/o-nas/.

Что это такое

Пародонтоз — это не просто воспаление десен. Это системное поражение околозубной ткани.

Причины развития болезни могут быть самые разные:

Врождённые дефекты губ и уздечки языка

Плохая или неправильная гигиена полости рта

Запущенный налет на зубной эмали

Запущенный зубной камень

Неправильный прикус, из-за которого возникли травмы зуба

Не полностью вылеченный пародонтит и т.д.

Как осуществляется лечение десен при пародонтозе

Оно комплексное. Так как заболевание сложное и системное, лечение занимает достаточное большое количество времени. Ни в коем случае не нужно гуглить, ставить себе диагноз по фото или симптомам и искать лечение в интернете, не посещая врача.

Это может усугубить ситуацию, так как будет упущено драгоценное время. Необходимо посетить квалифицированного врача. Даже опытные специалисты не ставят окончательный диагноз просто осмотрев полость рта.

Требуется диагностика. И только по ее результатам специалист ставит окончательный диагноз. Если пародонтоз подтвердился, его лечат следующими способами:

Ручной массаж десен. Выполняется он самостоятельно утром и вечером после процедуры чистки зубов. Требуется это для того, чтобы ускорить кровоток в этих областях, стимулировать обмен веществ и процессы заживления.

Физиотерапия. Обычно ее проводят курсом и это дает положительные результаты.

Медикаменты. Это могут быть как таблетки, так и мази для местного применения.

Шинирование подвижных зубов.

Также очень важно строго соблюдать рекомендованные правила по гигиене полости рта, подобрать правильную пасту, щетку. Обо всем этом врач расскажет в процессе консультации.