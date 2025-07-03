Как производят витамины и минералы

Для стабильного функционирования человеческого организма, в том числе иммунитета, обмена веществ и прочего, необходимы подходящие витамины и минералы.

С их помощью удается улучшить процессы, которые играют важную роль в жизненных процессах. Купить витамины и минералы оптом от производителя можно на сайте компании БИОСТМ.

Производство витаминов

Витамины бывают натурального происхождения и синтетического. Натуральные витамины изготавливают методом экстракции.

Когда происходит из источников растительного либо животного происхождения, извлекают требуемые витамины. После чего они проходят этап очистки и концентрации. Витамины добывают из печени, рыбы, овощей, фруктов и т.д.

Касаемо искусственного происхождения витамин (синтетических), то их производство происходит следующим образом. Метод основан на том, чтобы создать витамины путем химических манипуляций из соединений органического происхождения.

Также есть вариант изготовления биотехнологическим синтезом. Когда в процессе жизнедеятельности микроорганизмов (бактерии, грибы либо дрожжи), производятся требуемые витамины.

Этапы производства:

Выбор, подготовка первичного сырья;

Процесс добычи витаминов, синтезом либо экстракцией;

Очистка от лишних веществ;

Увеличение концентрации до требуемого показателя;

Формирование витаминов в капсулы, витамины и прочее.

Проверка витамин на качество и безопасность.

Производство минералов

Среди основных методов получения минералов, отмечаются следующие: