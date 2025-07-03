Как производят витамины и минералы

Для стабильного функционирования человеческого организма, в том числе иммунитета, обмена веществ и прочего, необходимы подходящие витамины и минералы.
С их помощью удается улучшить процессы, которые играют важную роль в жизненных процессах. Купить витамины и минералы оптом от производителя можно на сайте компании БИОСТМ.
Производство витаминов
Витамины бывают натурального происхождения и синтетического. Натуральные витамины изготавливают методом экстракции.
Когда происходит из источников растительного либо животного происхождения, извлекают требуемые витамины. После чего они проходят этап очистки и концентрации. Витамины добывают из печени, рыбы, овощей, фруктов и т.д.
Касаемо искусственного происхождения витамин (синтетических), то их производство происходит следующим образом. Метод основан на том, чтобы создать витамины путем химических манипуляций из соединений органического происхождения.
Также есть вариант изготовления биотехнологическим синтезом. Когда в процессе жизнедеятельности микроорганизмов (бактерии, грибы либо дрожжи), производятся требуемые витамины.
Этапы производства:
- Выбор, подготовка первичного сырья;
- Процесс добычи витаминов, синтезом либо экстракцией;
- Очистка от лишних веществ;
- Увеличение концентрации до требуемого показателя;
- Формирование витаминов в капсулы, витамины и прочее.
- Проверка витамин на качество и безопасность.
Производство минералов
Среди основных методов получения минералов, отмечаются следующие:
- Кристаллизация из магмы. Когда магма после извержения на поверхность либо застывания в земной коре, образует минералы. После того, как смесь остынет, произойдет кристаллизация.
- Метаморфизм. При воздействии давления, высоких температур на горные породы, происходят изменения их состава, что приводит к получению новых минералов.
- Осадконакопление. В процессе скопления осадков на днище водоемов либо на поверхности суши, может происходить формирование минералов. Осадки могут быть различного типа – глинистые, обломочные и т.д.
- Осаждение из растворов. Минералы также способны образовываться в процессе осаждения из растворов, в составе которых имеются минеральные компоненты. К примеру, морская вода содержит соли, способные оседать.
- Окисление. Есть разновидности минералов, которые после происходящего химического процесса, а именно окисления, образуют минералы. Такое способно происходить при контакте горных пород с водой либо воздухом.