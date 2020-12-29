Как продвинуть сайт в поиске самостоятельно?

Создать сайт в интернете с полезной и увлекательной информацией — это только малая толика всей работы. Даже если страницы сайта содержат супер захватывающий материал, что толку, если его месяц и дольше никто не читает.

Чтобы самостоятельно продвинуть сайт, потребуется немало усилий и времени. Но зато результат будет налицо. Ведь самостоятельная раскрутка сайта подразумевает:

экономию средств на услугах профессионалов; приобретение полезных знаний и умений; привлечение внимания к своему проекту.

И самое главное, — это получение хорошей прибыли.

Пошаговая инструкция продвижения сайта

Для начала необходимо составить план сео продвижения сайта. Главным критерием является правильный подбор семантического ядра. Стратегия заключается в подборе слов, словосочетаний, которые четко характеризуют область специализации ресурса. Есть два метода для решения задачи: ручной и автоматический варианты.

Автоматический процесс осуществляется просто и быстро. Данный вариант предусматривает применение специальных программ и ссылочных факторов. Ручной метод займет гораздо больше времени, при этом придется потрудиться на все сто. Зато он максимально точный.

Начинать необходимо с изучения имеющейся информации. Например, нужно продвинуть сайт, занимающийся продажей запчастей для мототранспорта. В данном случае важно все: какие детали продаются, для каких марок мотоциклов.

Важен даже год выпуска модели и тому подобные нюансы. Обязательно следует вписать в ядро поисковые запросы, связанные с регионом, в котором осуществляется раскрутка проекта.

Важно правильно оптимизировать ресурс

Еще одним немаловажным этапом при раскрутке сайта является внутренняя оптимизация, ведь без этого аудитория просто не узнает о вашем существовании. В данном случае следует:

Подготовить контент с уникальностью не ниже 95 %. Можно использовать различные сервисы, например text.ru, advego и другие. Во избежание неуникальных моментов желательно применить сразу несколько проверок. Должное внимание следует уделить системе поисковой оптимизации. Правильный заголовок и подзаголовки с ключевыми фразами и словами, а также фотографии и другие информативные составляющие значительно влияют на продвижение сайта.

Чтобы раскрутить сайт в топ, следует сделать его удобным для пользователя. Правильное действие — структура ресурса с разделами и подразделами, каталогами и категориями, а также дизайн сайта.

Это способствует улучшению поведенческих критериев. Если пользователь читает статьи, информацию на сайте, он проявит больше интереса к товарам и услугам, и тем выше результаты Google Analytics и Яндекс.Метрика.