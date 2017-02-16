Как продвигать сайт самостоятельно

Сайт, как основной элемент информационного блока в интернете, не всегда может быть прибыльным или просто популярным. Чтобы вывести его в топовые места поиска следует выполнить довольно много операций, которые являются обычной раскруткой сервиса.
Сегодня существует различное количество методик, как сделать это правильно. Детально с ними ознакомиться можно, посетив сайт http://annyjess.ru/sites/.
Внешняя оптимизация
Популярность сайта в интернете зависит от нескольких факторов, среди которых посещаемость является одной из самых основных. Чтобы повысить эти показатели, можно использовать определенные методики внешней оптимизации:
- Покупка ссылок. При этом стоимость такого ресурса может варьироваться, но это позволит значительно расширить вероятность того, что пользователь придет к вам на сайт.
- Раскрутка в социальных сетях. Такой метод предполагает размещение ссылок на ваш ресурс в виде постов, комментариев и т.д. Следует отметить, что сразу это может и не дать эффект, так как вам нужно правильно подобрать рекламу и заинтересовать пользователя.
Внутренняя оптимизация
Такой метод раскрутки сайта зачастую используется довольно часто и предполагает несколько основных способов:
- Наполнение ресурса только уникальным и качественным контентом. Обратите внимание, что текст не должен быть наполнен ключевыми фразами, на которые реагирует поисковый робот, а нести полезную информацию для человека.
- Валидное оформление страниц. Существует довольно много правил, которым должен соответствовать код контента. Среди всего этого разнообразия следует отметить обязательное наличие заголовков страниц, которые оформлены согласно определенной степени важности с помощью специальных тегов.
- Чтобы повысить рейтинг, сайт должен иметь понятную навигацию и правильную древовидную структуру. При этом следует избегать слишком «глубокой» вложенности страниц, так как это не позволяет пользователю ориентироваться в местоположении.
- Код сайта должен быть написан согласно современным требованиям и пройти тест на валидность на специальном ресурсе. Также немаловажную роль для рейтинга сайта играет его дизайн, который должен быть простым и понятным пользователю, обеспечивая простую работу с приложением.
Обратите внимание, что оптимизировать сайт самостоятельно довольно сложно, так как это требует изучения довольно много новой информации. Оптимальным вариантом будет доверить решение подобной задачи команде специалистов.