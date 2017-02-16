Как продвигать сайт самостоятельно

Сайт, как основной элемент информационного блока в интернете, не всегда может быть прибыльным или просто популярным. Чтобы вывести его в топовые места поиска следует выполнить довольно много операций, которые являются обычной раскруткой сервиса.

Сегодня существует различное количество методик, как сделать это правильно. Детально с ними ознакомиться можно, посетив сайт http://annyjess.ru/sites/.

Внешняя оптимизация

Популярность сайта в интернете зависит от нескольких факторов, среди которых посещаемость является одной из самых основных. Чтобы повысить эти показатели, можно использовать определенные методики внешней оптимизации:

Покупка ссылок. При этом стоимость такого ресурса может варьироваться, но это позволит значительно расширить вероятность того, что пользователь придет к вам на сайт. Раскрутка в социальных сетях. Такой метод предполагает размещение ссылок на ваш ресурс в виде постов, комментариев и т.д. Следует отметить, что сразу это может и не дать эффект, так как вам нужно правильно подобрать рекламу и заинтересовать пользователя.

Внутренняя оптимизация

Такой метод раскрутки сайта зачастую используется довольно часто и предполагает несколько основных способов:

Наполнение ресурса только уникальным и качественным контентом. Обратите внимание, что текст не должен быть наполнен ключевыми фразами, на которые реагирует поисковый робот, а нести полезную информацию для человека. Валидное оформление страниц. Существует довольно много правил, которым должен соответствовать код контента. Среди всего этого разнообразия следует отметить обязательное наличие заголовков страниц, которые оформлены согласно определенной степени важности с помощью специальных тегов. Чтобы повысить рейтинг, сайт должен иметь понятную навигацию и правильную древовидную структуру. При этом следует избегать слишком «глубокой» вложенности страниц, так как это не позволяет пользователю ориентироваться в местоположении. Код сайта должен быть написан согласно современным требованиям и пройти тест на валидность на специальном ресурсе. Также немаловажную роль для рейтинга сайта играет его дизайн, который должен быть простым и понятным пользователю, обеспечивая простую работу с приложением.

Обратите внимание, что оптимизировать сайт самостоятельно довольно сложно, так как это требует изучения довольно много новой информации. Оптимальным вариантом будет доверить решение подобной задачи команде специалистов.