Как продавать через Интернет?

Всё больше предпринимателей начинают осознавать, что большие и регулярные продажи (неважно какого продукта или услуги) можно совершить исключительно в Интернете. Ведь в этом случае Вы не ограничены городом, страной. Продажи могут быть осуществлены по всему земному шару. Всё, что требуется от предпринимателя – обеспечить необходимую логистику в зависимости от специфики продаваемого товара. Но у продажи в Интернете есть один недостаток – невероятно высокая конкуренция.

Торговая площадка 1КУБ позволит выступать с ведущими производителями на одном уровне. Суть в том, что этот агрегатор объединяет похожие товары по категориям. В результате у потенциального покупателя будет шанс сразу сравнить один и тот же или сходный продукт у разных продавцов. Следовательно, если Вы сумеете обеспечить себе конкурентное преимущество, все будут покупать только у Вас. Отметим, что победа в конкуренции не означает низкую цену!

Скользкий путь создания собственного Интернет-магазина

Конечно, собственная торговая площадка располагает массой преимуществ:

нет необходимости делиться с кем-то;

возможность экстра-прибыли от размещения рекламы (если магазин по-настоящему популярный);

возможность мониторинга собственных клиентов, выявления их алгоритмов поведения, изучение эффективности скидочных акций, прямой выход на потенциального клиента для стимулирования к покупкам и т.д.

Однако, не стоит забывать о том, что всё вышеозначенное становится возможным исключительно при раскрученном Интернет-магазине. Вряд ли стоит говорить, что конкурировать с такими гигантами, как AliExpress, Ebay, Amazon, Alibaba и т.д. попросту глупо.

Следовательно, создавать свою площадку имеет смысл только в том случае, если Вы предполагаете продавать что-то нишевое. Или идёт расчёт на продажи только внутри страны (магазин на русском языке).

Огромные средства для продвижения

Даже если Вы установите цены в своём Интернет-магазине в три раза ниже рыночных, Вы всё равно будете испытывать нехватку покупателей. То есть, потенциальные клиенты Вашего магазина даже не подозревают о Вашем существовании.

Для продвижения придётся потратить большое количество средств. Потратятся они на рекламу в соцсетях, контекстную рекламу, работу с карточками товаров, регулярное обновление ассортимента магазина и восьмичасовую поддержку для работы с клиентами.

Иными словами, если Вы лишь начинающий предприниматель, значительно проще и выгоднее выбрать уже готовую мощную торговую платформу, с которой и входить на рынок. Можете не сомневаться в том, что подобный подход гарантированно принесёт плоды в ближайшее время.

В видео рассказывается о том, как самостоятельно выполнять продажи в Интернете: