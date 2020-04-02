Как приватизировать гараж в собственность в Украине

Основное предназначение гаража – это хранение автомобиля. Правда, за время использования таких построек, многие поняли, что здесь можно хранить и множество других вещей. Например, зимние заготовки, велосипеды, инструменты, какие-то старые вещи, которые жалко выбрасывать.

Грамотно спроектированный и построенный гараж позволит выполнять множество функций. Однако помимо возведения самого гаража, необходимо позаботиться о том, чтобы постройка была законная, приватизировать его.

Зачем нужна приватизация гаража?

Этого требует действующее украинское законодательство. Если гараж не приватизировать, то постройку могут посчитать незаконной, снести. Нередко гаражи продают, передают по наследству, используют в качестве залога при получении кредита в банке.

Если он не будет приватизирован, вышеперечисленные сделки и процедуры невозможны. Элементарно электричество и другие коммуникации невозможно будет подключить к нему, если он не будет оформлен, как положено и приватизирован. Процедура не такая сложная и дорогая.

Конечно, можно столкнуться с кучей проблем, если пытаться сделать все самостоятельно, потому что бюрократические проволочки никто не отменял.

Если не хочется тратить на это свое время, силы и нервы, можно сразу обратиться в компанию, которая оказывает юридические услуги, в том числе и помощь в приватизации гаражных построек.

Особенности приватизации гаража на Украине

Обращается внимание на то, где гараж размещается. Это могут быть следующие локации:

во дворе частного дома или дачи

на территории гаражного кооператива

во дворе многоквартирного жилого дома

В первом случае никаких проблем не возникнет, если гараж построен на участке. Он будет считаться хозяйственной постройкой. Во втором случае изначально гараж, если он на территории кооператива должен быть оформлен по всем правилам и с правом собственности.

А вот в случае постройки его на территории двора многоквартирного дома, могут возникнуть проблемы. Дело в том, что это территория является общей. И в таких случаях возможно приватизировать гараж, но без помощи хорошего юриста не обойтись.

В каждом случае свой сценарий действий. Если он строится дворе частного дома, требуется:

разработать топографической съемки

эскиз

получить специального строительного паспорта

уведомить контролирующие органы о начале строительных работ

заказать разработку технического паспорта

зарегистрировать декларацию о вводе гаража в эксплуатацию

оформить на постройку право собственности.

Если приватизируется гараж, расположенный в гаражном кооперативе, нужно предоставить справку, подтверждающую членство в нем. И в этом случае профессиональный инженер должен разработать технический паспорт. Регистрируется декларация о вводе объекта в эксплуатацию, после чего оформляется право собственности.

В третьем случае, когда гараж построен во дворе многоквартирного дома, лучше доверить все специалистам. Это позволит сэкономить себе время, нервы и деньги. Здесь тоже потребуется и технический паспорт, и официальный ввод объекта в эксплуатацию.

Но, прежде требуется официальное решение о выделении гаража в пользование или собственность. Только при наличии этого документа, гараж на территории многоквартирного дома можно будет приватизировать.

Почему не стоит с этим тянуть. Довольно много людей сначала строят гараж, а потом пытаются узаконить постройку. Лучше изначально следовать правильному алгоритму, чтобы потом не было проблем.

В некоторых случаях невозможно узаконить уже построенный объект даже при помощи юристов, например, если были нарушения, если это чужой участок и т. д.

Помочь с оформлением в собственность гаража помогут специалисты компании RAV GROUP, контакты которой размещены ниже:

Адрес: Киев, ул. Евгения Сверстюка 11 А. офис 410 (м. Левобережная). БЦ "Новый"

info.ravgroup.kiev@gmail.com

+38 (050) 789 1772

+38 (044) 337 7057

Источник: https://ravgroup.kiev.ua/uslugi/privatizacziya-garazha-uzakonit-garazh.html