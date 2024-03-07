Как пригнать авто из Кореи в 2024

Компании в Корее не принимают платежи из российских банков, поэтому работают схемы оплаты криптовалютой через третьи страны. Выбрать машину можно на аукционе или в русскоязычном каталоге. Привозить можно самостоятельно, или обращаясь за помощью в компанию. В этом большой плюс. Например, компания ООО «Авто Лайф» https://autolife-auction.ru/avto-iz-korei/ поможет выбрать онлайн автомобиль в Корее, после чего их инспектор осмотрит авто на месте в Корее с видео демонстрацией, и при вашем одобрении компания доставит машину во Владивосток.

Оттуда вы заберете ее сами, или закажете доставку на свой адрес. Оплата – в рублях российских банков.

Этап выбора

Попасть в Южную Корею можно без визы, но нужно знать язык или иметь переводчика.

Ориентироваться в городах, аукционе и точках продажи. Оплату нужно проводить в самой Корее заранее. Оплата после получения не получится. Но выход есть – в уже проверенной схеме.

Выбор машины осуществлять через каталог и представителя компании.

Он проинспектирует понравившийся автомобиль. Если посчитает его удовлетворяющим вашим запросам, составит отчет с видео и фото. О состоянии, пробеге. Если, например, поцарапан фонарь, он будет заменен на месте. По желанию, вы можете и поехать, будете находиться рядом с инспектором, видя авто.

Когда будет согласие на покупку, заключается договор, и оформляется покупка.

Выкуп и доставка

Сделав выбор, вы заключаете договор и выполняете предоплату российскими рублями на счет в российском банке.

Оплата идет частями по четырем этапам поставки:

Проведение авансового платежа. Автомобиль выкупается компанией на аукционе. С вашим онлайн-наблюдением за процессом выкупа.

Оплачивается ивойс после того, как будет осуществлена аукционная покупка. По инвойсу покупатель подтверждает готовность получать автомашину с последующими оплатами.

Выполняется перевод информации и таможенное оформление.

Оплата таможенных оформлений по факту прибытия автомобиля в порт Владивостока.

Полная оплата при получении, с вычетом авансовых оплат.

Доставляется авто в закрытых трюмах roro, оберегая его от агрессивной морской среды.

Доставка занимает до 14 дней, с возможностью отслеживания маршрута следования покупки по трекинговой проводке. После полной оплаты, вы можете забирать покупку во Владивостоке, и добираться домой самостоятельно. Но компания может доставить ее и на указанный адрес в любом регионе России, после оформления заказа на доставку.