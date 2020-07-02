Как правильно выбрать хороший планшет?

Наличие планшета открывает новые возможности для владельца. Преимущественно данное смарт-устройство приобретается либо для просмотра фильмов, либо для сёрфинга в Интернете. Глупо выбирать планшет, опираясь исключительно на бренд. Важно понимать технические особенности модели и её соответствие тем целям, которые Вы планируете ставить перед Tablet PC (планшетом). Осуществить выбор планшета самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Современный Интернет-магазин планшетов максимально упрощает процедуру выбора. Вы сразу сможете отсортировать те модели, которые Вас не устраивают по совокупному сету параметров. Главные критерии выбора перечислены ниже.

На что действительно важно обращать внимание при выборе планшета?

С технической точки зрения Вас должно интересовать следующее:

диагональ экрана;

объём аккумуляторной батареи;

материал корпуса;

тип матрицы дисплея;

возможность расширения HDD при помощи карт памяти;

объём оперативной памяти не менее 2 Гб;

операционная система.

Для игр и сёрфинга сети вполне подойдёт планшет под управлением Android. Плюсом данной системы является её ультимативная предрасположенность к «тюнингу». При наличии OTG интерфейса Вы самостоятельно сможете выполнить перепрошивку на кастомную ОС.

Однако, если Вас интересует стабильность и широкая инфраструктура ПО, имеет смысл остановить свой выбор на iOS продуктах.

Для просмотра фильмов на планшете выбирайте большую диагональ дисплея – от 10 дюймов и больше.

Матрица дисплея и материал корпуса

Рынок предоставляет следующие варианты матрицы для дисплеев: TN, IPS и TFT. На TN даже смотреть не стоит – это устаревшая технология, которая не способна конкурировать с актуальными сборками.

TFT – самый распространённый вариант дисплея на планшете, так как обеспечивает его максимальную ценовую доступность. Между тем, только IPS матрицы гарантируют огромные углы обзора и высокую цветопередачу.

Не спешите отдавать предпочтение в пользу планшетов с металлическим корпусом. Металл способен экранировать Wi-Fi, что снижает его уровень. У пластика есть свои преимущества – покрытие Soft-Touch, а также лёгкость.

Заострять внимание на процессоре имеет смысл лишь в том случае, если Вы планируете применять устройство для работы (например, для работы с графикой, монтажом видео).

В видео перечислены 5 наиболее бюджетных планшетов: