Как правильно сделать сайт визитку и что на нем должно быть

Сегодня интернет вошел в большинство сфер бизнеса, будь-то небольшие магазины, крупные сети или промышленные предприятия.

Однако далеко не всегда целесообразно создавать большой сайт обычного формата, ведь достаточно небольшой визитки, чтобы привлечь внимание и дать потенциальному клиенту всю необходимую информацию. Качественно разработать веб-сайт по доступной цене могут специалисты компании Web-Art.

Как делается такой сайт

Конечно, сделать такой интернет-ресурс куда проще, чем обычный сайт. На таком сайте зачастую всего одна страница. Так что технических работ по созданию такого проекта значительно меньше. Например, вообще не требуется заниматься организацией навигации, потому что при одной странице она полностью отсутствует.

Что же до продвижения, то тут все так же, как и с обычным сайтом. Да, кое в чем будет проще, ведь не нужно оптимизировать под поисковые системы множество страниц с контентом. Однако в остальном это такая же непростая задача, как и с каким-то информационным сайтом.

Продвижение подразумевает оптимизацию интернет-ресурса до такой степени, чтобы он занимал первые места среди результатов поиска крупнейших поисковых систем. Это работа для команды профессионалов, которая, к тому же, требует времени. Вот почему не стоит заниматься этим самостоятельно.

Что размещается на сайте визитке

Должна быть крупным планом представлена ключевая информация о компании, которая подчеркнет преимущества и объяснит потенциальным клиентам, почему лучше обращаться именно сюда. Если речь о каком-то специалисте, который в одиночку занимается оказанием услуг, важно, чтобы присутствовала его фотография.

Конечно, также на таком интернет-ресурсе должны быть контакты. Это телефон, электронный почтовый адрес, контакты в соцсетях и мессенджерах, адрес местоположения, если таковой присутствует. Важно указать любые контакты, ведь для одних клиентов будет предпочтительнее связаться по телефону, а другие, напротив, отдадут предпочтение мессенджерам.

Будет не лишним разместить на таком сайте примеры лучших работ, изделий, а также несколько отзывов благодарных клиентов. Конечно, все это должно располагаться так, чтобы посетители сайта видели это без труда. В то же время, контакты, хоть и должны быть различимы, не должны бросаться в глаза.

Если надо сделать сайт визитку, стоит обращаться к профессионалам. Несмотря на то, что чисто визуально его можно сделать и самостоятельно, пользуясь различными сервисами. Однако грамотно настроить, протестировать и продвинуть сайт получится только у специалистов.