Как правильно писать тексты для наполнения сайта
идеи за чашечкой кофе

Как правильно писать тексты для наполнения сайта

30 января 2021

Любой сайт подразумевает наличие контента – текстового содержимого. Даже, если это не информационный или новостной ресурс, а, например, интернет-магазин, там есть разделы, подразделы, каталог, карточки товаров с описанием и характеристиками, информация о компании и многое другое.

От того, насколько качественно написан текст, во многом зависит успех сайта и компании, которой она принадлежит. По выгодным ценам готовые тексты для ваших сайтов можно купить в магазине биржи контента etxt.ru.

Роль текста в функционировании сайта

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Технически текст не влияет на то, как хорошо и быстро работает ресурс.

Можно написать любую абракадабру, но если со всем остальным проблем нет, ресурс будет работать. Только для кого? Сайт создается для людей:

  • Заказчиков
  • Читателей
  • Покупателей
  • Потенциальных деловых партнеров и не только.

Это не машины, не роботы, не программы, а живые люди, которым необходим качественный контент, чтобы они нашли интересующую их информацию.

При этом текст, если это сайт, нужно писать не только для людей, но и для роботов. Что? Роботы существуют? Они начали читать и собираются захватывать мир? Пока нет. Речь идет о системах ранжирования сайтов, которые используют поисковые системы. Они анализируют сайты и их контент, выдают ссылки на ресурсы в результат своих поисков.

Для того чтобы попасть в эти результаты, что очень важно, необходимо писать специальные, оптимизированные тексты. Текст для поисковых систем и читателей – один и тот же.

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Задача автора – написать все так, чтобы и те и другие остались довольны, получили свое. Обычному читателю важно содержание, уникальность, наличие полезной информации, которая его интересует.

Роботу важно наличие тематических ключей. Их можно грамотно вписать в текст и все будет выглядеть уместно. Часто, обычные читатели даже не догадываются, что перед ними качественный, оптимизированный текст.

Как правильно писать тексты для сайтов

Если речь идет о крупном коммерческом сайте, цель которого – увеличить трафик и продажи, его владельцам даже не стоит пытаться делать это самостоятельно.

Лучше сконцентрировать свое внимание на своей основной работе, развитии бизнеса, а написание текстов доверить профессионалам. Это могут быть копирайтеры с биржи для фрилансеров, специальные студии, контент-менеджеры и не только. Текст не работает сам по себе, когда нужно продвигать ресурс. Это один из многочисленных инструментов, который используется в комплексе в рамках оптимизации и поискового продвижения.



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