Как правильно настроить рекламу в Яндекс директ
22 ноября 2025

Директ эффективно рекламирует товары и услуги в контекстных объявлениях, при правильных настройках. В рекламной кампании нужно учитывать таргетинговые параметры целевой аудитории, сроки и время подачи, цели самой кампании – повысить узнаваемость, наполнить свой сайт трафиком, или добиваться от аудитории целевых действий – подписок, оформления продаж, регистраций. Сегодня заказать контекстную рекламу можно в компании PerfectWeb.

Как создавать рекламную кампанию в ЯД

Потребуется регистрация на сайте Директа с отдельным логином и кабинетом специально под рекламу.

Заполнить данные под рекламную маркировку. Начинать процедуру рекламы можно из кабинета в отдельном разделе, или прямо с главной страницы сайта кнопкой запуска кампании.

Для запуска настраиваются параметры кампании:

  • Ее наименование.
  • Дату, на которую она проводится.
  • Таргетинг по временным интервалам.
  • Регионы, где рекламу нужно показывать.
  • Определить дневной лимит бюджета на рекламные объявления.
  • Важно заполнить визуальную визитку бренда, рекламодателя с контактными данными. От ее привлекательности и точности попадания в интересы пользователей зависит их вовлеченность, и полезные действия. Выбрать оптимальные цвета, кнопки, изображения и видео, заголовки, короткие ссылки на свой ресурс.
  • Тексты важно наполнить ключевыми фразами (словами), которые релевантны вашему направлению. Их необходимо подобрать с сервисом Яндекса Вордстат.

Если указать не то время, в которое своя целевая аудитория активна, то не будет прихода клиентов, бюджет на рекламу будет тратиться впустую.

Также важно выделять те регионы и локации, откуда вы ожидаете приход трафика. Если месторасположение не указывать, реклама будет показываться на всю страну, а в других регионах вы, например, не сможете обслужить запросы отозвавшихся пользователей.

Значит, деньги снова потратятся зря.

Бюджет на день (сутки) позволит разделять всю выделенную суму для рекламы на каждый день, чтобы она вся не ушла быстрее.

Аналитика

Первые кампании стоит запускать с минимальными бюджетами, и отслеживать аналитику откликов аудитории. Анализировать CTR – число кликов в общем количестве, CPC – стоимость кликов, CPM – цену показа 1 тысячи объявлений.

Рассматривать эти показатели и вовлеченность аудитории по времени суток, в отдельных регионах, в зависимости от внешнего и внутреннего содержания объявлений.

Когда буду получены эффективные показатели, бюджет кампании можно увеличивать .



