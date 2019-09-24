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Предметная фотосъемка — что это и как делается

24 сентября 2019

Предметная фотосъемка представляет собой изготовление фотографий для демонстрации какого-либо товара. Например, это может быть фотосъемка косметических средств, одежды, детских принадлежностей, строительных материалов и многих других вещей. Предметная фотосъемка для интернет-магазинов — это отличное качество по доступным ценам.

Суть предметной съемки заключается в том, что необходимо продемонстрировать товар в максимально выгодном ракурсе.

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Предметная съемка одежды – это сложнейший процесс. Для создания качественного результата к работе привлекают:

  • стилистов
  • визажистов
  • моделей

Съемка одежды считается одним из самых сложных направлений в предметной съемке. Необходимо грамотно подобрать локацию, чтобы она дополняла образы, но не отвлекала от моделей. Не менее важен качественный макияж, грамотно подобранные аксессуары.

Все это напрямую влияет на стоимость съемки, однако при правильном подходе заказчик может рассчитывать на отличный результат, который привлечет массу клиентов.

Каталожная съемка

Каталожная съемка представляет собой фотосъемку товаров на белом фоне, когда нужно, чтобы человека ничто не отвлекало от свойств и характеристик товара. Например, необходимо продемонстрировать подвесные кашпо или горшки, расцветку воздушных шариков или гирлянд, обувь или одежду.

Каталожная съемка изготавливается в профессиональной фотостудии, где есть возможность выставить свет так, чтобы он максимально освещал демонстрируемый товар. Также для предметной фотосъемки небольших товаров может использоваться переносное оборудование – различные лайтбоксы, внутри которых объект фотографируют с различных сторон.

Каталожная съемка на белом фоне позволяет снимать объекты так, чтобы от них не было теней, поэтому фотографии часто используются для сайтов, каталогов, рекламной полиграфии.

Раскладки или flatlay

Раскладки – это еще одно направление предметной фотосъемки, которое подразумевает создание более интересных фотографий. Отличие заключается в том, что товар фотографируют не на белом или нейтральном фоне, а в окружении других предметов.

Например, если нужно показать детский текстиль или одежду, то его красиво раскладывают на нежной ткани, а вокруг размещают красивые игрушки, предметы обихода ребенка. Раскладки выглядят не так скучно, они часто используются в качестве контента для социальных сетей.

Предметная фотосъемка крайне важна для любого бизнеса. Именно с ее помощью можно продемонстрировать все характеристики товара, чтобы потенциальный клиент выбрал именно его из сотни аналогов.



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