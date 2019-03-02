Как правильно нанести блестки на гель лак

Дизайн ногтей сегодня может быть самым разным. Использование блесток позволяет сделать маникюр привлекательным и особенно праздничным. Технология нанесения гель-лака существенно отличается от выполнения маникюра традиционными средствами. Чтобы маникюр был долговечным, необходимо соблюдать определенные правила.

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Виды блесток

Существует несколько видов дополнений к маникюру, придающих ногтям блеск, и каждый из них наносится особым образом. Прежде всего блестки различают по размеру:

мелкий глитер мастера называют пылью. Обычно ими покрывают всю ногтевую платину. Такая разновидность блесток бывает золотого или серебряного оттенка. Достаточно часто мелкий глитер называют втиркой. Такое название обусловлено особенностью нанесения блестящей пудры. Она как-бы вбивается или втирается в лак, в результате получается покрытие похожее на зеркало;

блестки среднего размера могут быть самых разных цветов, по своему размеру они напоминают песок. При использовании такого глитера маникюр получается особенно ярким;

крупные блестки по своему размеру могут соответствовать стразам, только они не настолько выпуклые. Большими блестками чаще всего дополняют роспись на одном или двух пальцах.

Также блестки могут быть сухими или жидкими. В первом случае их фиксируют при помощи специальных клеевых средств. а во втором – наносят кисточкой как обычный лак.

Способы нанесения

Сухие блестки можно нанести несколькими способами. Чаще всего мастера в своей работе используют два метода:

Сухой порошок смешивается в отдельной емкости с прозрачным гель-лаком, после чего он наносится на ногти. Глитер выкладывается на влажный слой лака, после чего ногти просушиваются в лампе и покрываются топом.

Первый метод подойдет в том случае, если блестками покрывается весь ноготь.

При использовании второго способа можно выполнить различные виды дизайна. Например, нанести блестки в виде растяжки. Такая роспись выполняется тонкой апельсиновой палочкой. Пока лак не высушен, блестки легко распределяются по его поверхности так, как это необходимо мастеру для достижения желаемого эффекта.