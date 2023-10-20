Стратегические сессии для ТОП-менеджмента компаний — что это, цели и задачи
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Стратегические сессии для ТОП-менеджмента компаний — что это, цели и задачи

20 октября 2023

Для любой даже самой динамично развивающейся компании наступает момент, когда просто необходимо произвести корректировку своих планов дальнейшего развития, как на ближайшую, так и удалённую перспективу.

Опыт таких действий показывает, что наиболее эффективным методом развития являются стратегические сессии для руководителей. Особенно такие сессии актуальны в период, когда организация находится в условиях так называемой неопределённости. То есть появление внешних факторов, которые могут замедлить дальнейшее развитие и успешную деятельность.

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Стратегическая сессия –понятие и основные цели

Под стратегической сессией понимают определённый формат групповой подготовки руководителей и специалистов высшего уровня управления или так называемых ТОП-менеджеров. На таких мероприятиях помогают сформировать долгосрочный или среднесрочный план развития компании.

Цели проведения такой сессии подразделяются на главные и второстепенные

Главными целями проведения стратегических сессий считаются:

  • Выработать общее направление (курс) дальнейшего развития компании.
  • Уточнить имеющиеся стратегические направления или выработать новые, альтернативные.

К дополнительным целям относятся:

  • Провести дополнительные исследования меняющихся условия современного рынка.
  • Провести его актуализацию.
  • Определить местоположение своей организации на таком рынке.
  • Убедить руководителей в необходимости назревших перемен.
  • Сплотить команду для решения новых задач на ближайшую и длительную перспективу.
  • Объяснить сотрудникам ответственность за реализацию новых стратегий развития.

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Решаемые задачи стратегической сессии

Основными задачами, которые могут быть решены в результате стратегической сессии считаются:

  • Задать новые точки роста компании. Они определяются в результате анализа современного рынка и положения компании на нём.
  • Уточнение стратегических целей на установленный срок: один год, три или пять лет.
  • Согласовать основные цели и приоритеты в вопросах управления как стратегического, так и тактического.
  • Провести коллективное обсуждения последних принятых управленческих решений и результатов, которые удалось добиться после их принятия.
  • Определить финансовую политику компании, в том числе возможные инвестиции.
  • При необходимости предложить варианты проведения реинжиниринга в структуре компании для оптимизации.



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