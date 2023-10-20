Для любой даже самой динамично развивающейся компании наступает момент, когда просто необходимо произвести корректировку своих планов дальнейшего развития, как на ближайшую, так и удалённую перспективу.

Опыт таких действий показывает, что наиболее эффективным методом развития являются стратегические сессии для руководителей. Особенно такие сессии актуальны в период, когда организация находится в условиях так называемой неопределённости. То есть появление внешних факторов, которые могут замедлить дальнейшее развитие и успешную деятельность.

Стратегическая сессия –понятие и основные цели

Под стратегической сессией понимают определённый формат групповой подготовки руководителей и специалистов высшего уровня управления или так называемых ТОП-менеджеров. На таких мероприятиях помогают сформировать долгосрочный или среднесрочный план развития компании.

Цели проведения такой сессии подразделяются на главные и второстепенные

Главными целями проведения стратегических сессий считаются:

Выработать общее направление (курс) дальнейшего развития компании.

Уточнить имеющиеся стратегические направления или выработать новые, альтернативные.

К дополнительным целям относятся:

Провести дополнительные исследования меняющихся условия современного рынка.

Провести его актуализацию.

Определить местоположение своей организации на таком рынке.

Убедить руководителей в необходимости назревших перемен.

Сплотить команду для решения новых задач на ближайшую и длительную перспективу.

Объяснить сотрудникам ответственность за реализацию новых стратегий развития.

Решаемые задачи стратегической сессии

Основными задачами, которые могут быть решены в результате стратегической сессии считаются: