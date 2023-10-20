Для любой даже самой динамично развивающейся компании наступает момент, когда просто необходимо произвести корректировку своих планов дальнейшего развития, как на ближайшую, так и удалённую перспективу.
Опыт таких действий показывает, что наиболее эффективным методом развития являются стратегические сессии для руководителей. Особенно такие сессии актуальны в период, когда организация находится в условиях так называемой неопределённости. То есть появление внешних факторов, которые могут замедлить дальнейшее развитие и успешную деятельность.
Стратегическая сессия –понятие и основные цели
Под стратегической сессией понимают определённый формат групповой подготовки руководителей и специалистов высшего уровня управления или так называемых ТОП-менеджеров. На таких мероприятиях помогают сформировать долгосрочный или среднесрочный план развития компании.
Цели проведения такой сессии подразделяются на главные и второстепенные
Главными целями проведения стратегических сессий считаются:
- Выработать общее направление (курс) дальнейшего развития компании.
- Уточнить имеющиеся стратегические направления или выработать новые, альтернативные.
К дополнительным целям относятся:
- Провести дополнительные исследования меняющихся условия современного рынка.
- Провести его актуализацию.
- Определить местоположение своей организации на таком рынке.
- Убедить руководителей в необходимости назревших перемен.
- Сплотить команду для решения новых задач на ближайшую и длительную перспективу.
- Объяснить сотрудникам ответственность за реализацию новых стратегий развития.
Решаемые задачи стратегической сессии
Основными задачами, которые могут быть решены в результате стратегической сессии считаются:
- Задать новые точки роста компании. Они определяются в результате анализа современного рынка и положения компании на нём.
- Уточнение стратегических целей на установленный срок: один год, три или пять лет.
- Согласовать основные цели и приоритеты в вопросах управления как стратегического, так и тактического.
- Провести коллективное обсуждения последних принятых управленческих решений и результатов, которые удалось добиться после их принятия.
- Определить финансовую политику компании, в том числе возможные инвестиции.
- При необходимости предложить варианты проведения реинжиниринга в структуре компании для оптимизации.