Как правильно инвестировать в акции, чтобы жить на дивиденды
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Как правильно инвестировать в акции, чтобы жить на дивиденды

11 сентября 2021

Тема инвестирования знакома многим. Но не каждый знает о том, что вложенные деньги в акции и ценные бумаги способны принести хороший доход в будущем. И даже есть возможность жить на дивиденды. Как обеспечить себе безбедное будущее, рассмотрим в статье ниже. Найти много полезной информации про инвестиции для частных лиц можно на сайте https://selectinvest.ru/.

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С чего стоит начать

Жизнь в старости не на копейки пенсии, а на дивиденды, которые приходят пассивным способом, является стимулом начать действовать в данном направлении.

Первые шаги для начинающих инвесторов будут выглядеть следующим образом:

  • Прежде всего необходимо нормализовать свой поток денег путем простых подсчетов расходов и приходов. Чтобы ввести в привычку вести контроль в денежном вопросе. Это позволит определить от каких покупок можно отказаться, чтобы появилась возможность вложить деньги на покупку акций или создания неприкосновенной подушки безопасности.
  • Определиться с целями и примерными суммами дивидендов. Это позволит принимать решения, исходя из тех условий, которые необходимы именно вам. Для кого-то пассивный доход должен перекрывать расходы на базовые нужды – еду и бытовые покупки. А для кого-то норма – приобретение нового автомобиля и путешествия на острова.
  • После этого почитать форумы и статьи на данные тематику. Найти экспертов в этом вопросе, финансистов. Возможно накопить и вложить первые деньги в обучение, потому что вопрос серьезный.
  • После изучения теории следует переходить к практике и формировать портфель, купив несколько акций разных компаний и постоянно отслеживать все колебания рынка, фондов и экономики всего мира.

Как формировать портфель

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Многие эксперты рекомендуют покупать акции как российских компаний, так и зарубежных, чтобы он был смешанным.

Это позволит минимизировать риски. Примерный рост и прибыль от акций российского происхождения составляет 12% годовых, что при более крупных вложениях считается очень хорошим показателем.

Некоторые американские акции вполне могут приносить до 20%. К слову, выплаты дивидендов у российских компаний нестабильны, в отличие от зарубежных аналогов. Это связано с тем, что рынок инвестиций РФ пока еще очень молод и только начал свою активную деятельность, поэтому потенциал в принципе велик.

Получение дивидендов от акций — отличная возможность в будущем получать пассивный доход и обеспечить для себя безбедную старость.

Однако, прежде всего, в этом необходимо получить знания или поддержку от опытных инвесторов.



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