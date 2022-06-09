Как поменять уплотнительную резинку на холодильнике Индезит
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Как поменять уплотнительную резинку на холодильнике Индезит

9 июня 2022

Неисправности, причиной которых стало состояние камер холодильника, по статистике занимают до 15% общего числа поломок. Большая часть этой доли поломок вызвана износами или отслаиванием уплотнительной резиновой прокладки. Ремонт техники Indesit в Москве качественно выполняет СЦ https://indesit-service.ru.com/.

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Особенности уплотнителя

Чтобы удержать холодный воздух в камере, предотвратить его утечку призвана плотная износостойкая резина, изготовленная в виде сжимающегося профиля типа мехов гармошки.

Резина крепится по периметру дверцы, и плотно поджимается авто доводчиком к корпусу холодильника.

Способы крепления уплотнительной резины на дверной створке:

  • Фиксация на клее. Это дешево, но не долговечно. Полимерный клей отрицательно реагирует на отрицательную температуру.
  • Укладывается внутри специального канала по периметру створки в виде паза, и фиксируется на монтажную пену.
  • Крепление с помощью шурупов. При таком способе уплотнитель не поддается ремонту, его нужно только ремонтировать.

О неисправности уплотнителя говорят такие факторы:

  • Постоянный конденсат внутри камеры на поверхностях.
  • Снежный налет в отдельных местах.
  • Малые паузы между продолжительной работой компрессора, так как заданная температура долго не достигается.
  • Видимая деформация и трещины от длительного воздействия низкой температуры.
  • Явное повреждение, особенно часто повреждаются углы уплотнителя. Резина от температуры рыхлая и податливая.
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Как меняется уплотнитель в пазах

Такой способ крепления используется в холодильниках Индезит.

Учитывая, что уплотнитель монтировался в условиях промышленной сборки, надежное закрепление уплотнителя при ручной замене возможно только с использованием пресс-шайб:

  • На отключенном холодильнике дверная створка снимается, и кладется на пол.
  • Плоской отверткой частями приподнимается уплотнитель, и подрывается от монтажной пены. Таким образом, резина извлекается по всему периметру, уберегая ее от повреждений и разрывов.
  • Освобожденный канал нужно очистить от мусора и остатков пены.
  • Новый уплотнитель именно для этой модели раскладывается по периметру паза. Отверткой резина последовательно заправляется в пазы, начиная монтаж с углов уплотнителя.
  • После установки резины последовательно через каждые 10 или 15 сантиметров ее верхняя часть оттягивается, чтобы прикрепить пресс-шайбой к пластику. Такое закрепление проводится по всему периметру.

Новый уплотнитель может устанавливаться частями, но тогда места стыков этих частей склеиваются с помощью клея «Момент».

При правильной замене уплотнителя дверная створка снова будет открываться с усилием.



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