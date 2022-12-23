Как получить справку от педиатра для бассейна ребенку

Бывают случаи в жизни, при которых может потребоваться получение справки для ребенка. Например, для похода в бассейн она нужна. Год назад САНПИН отменил требование о наличии справки при походе в бассейн. При этом, в зависимости от внутреннего регламента или санитарно-эпидемической обстановки, заведение вправе попросить предоставить справку о состоянии здоровья.

Любой родитель, отправляя ребенка в бассейн, хочет быть уверенным, что он не заразится инфекциями, грибками или вирусами.

Поэтому каждый родитель заинтересован в том, чтобы перед посещением бассейна дети проходили необходимое обследование. Несмотря на то, что к очистке воды в бассейне предъявляются жесткие требования, можно заразиться от посетителей. Чаще всего заражение происходит не в самой воде, а вокруг него или в раздевалке.

Все зависит от личной гигиены посетителя. Грибком можно заразиться только от того, что достаточно высок велик. В бассейне дети могут заразиться дерматологическими заболеваниями и вирусами, которые поражают не только кожные покровы, но и слизистую оболочку. Справку можно получить бесплатно в государственной поликлинике. Получить официальную справку от педиатра для бассейна можно в медцентре souzmed.spb.ru.

Что требуется сделать для получения справки ребенку

Из документов потребуется свидетельство о рождении и полис ОМС.

Потребуется сдать анализ соскоба на энтеробиоз.

Педиатр дает направление, по которому приходят в лабораторию в назначенный день сдают анализ.

На следующий день анализы будут готовы.

После этого следует обратиться к педиатру по месту прикрепления за справкой.

Быстрее можно сдать анализ в частной лаборатории.

Они в тот же день предоставят результат, который можно предоставить в бассейне.

Еще один вариант, если ребенок ходит в детский сад. Но для этого заранее нужно уточнить в бассейне подойдет ли справка, выписанная медсестрой в детском саду.

Если подходит – запросить справку у медсестры.

Следует помнить, что полученная справка действует в течение 6 месяцев. Если ребенок ходит в бассейн регулярно – новую справку могут не запросить.

Справка для бассейна выдается по форме 083/4-89.

Она обязательно должна быть подтверждена тремя печатями: прямоугольный штамп, печать больницы и педиатра. В государственных медицинских учреждениях справка выписывается от руки, а в частных – допускается напечатать справку на компьютере и распечатать.

После этого врач ставит печать.