Как получить промокод яндекс маркет на скидку

Промокоды Я.М дают возможность покупать некоторые указанные товары со скидками, или подключаться к программам, проявляющим лояльность к клиентам по разным критериям.

Их можно получать в рекламе самого Яндекса, его сервисах, на агрегаторах, на сайтах его рекламных партнеров.

Более подробную информацию про промокоды Яндекс.Маркета можно узнать на сайте https://starbb.ru/promokody-yandeks-marketa-na-shiny/.

Где искать или ждать

На самом Маркете можно получить код при первой покупке. На этом маркетплейсе он предлагается во время перехода на страницу товара.

Если оформить подписку на новости платформы, то промокоды и акционные предложения будут приходить на электронную почту.

Правда, только на те товары, которые рекомендует сам Маркет. Но здесь можно выбрать раздел интересующей вас категории товаров. Тогда вероятность прихода на почту кода именно на ваш товар большая. Можно искать промокоды среди объявлений самого маркетплейса.

Через поиск находить агрегаторы, где обычно многочисленные перечни кодов.

Такие сайты регулярно мониторят состояние предложений маркетплейса, и обновляют у себя на страницах. Крупные платформы заключают партнерские соглашения с Я.М, и постоянно выкладывают промокоды прямо от первоисточника.

Это удобно, потому что предложения адресные, и в конкретном месте. Тогда как на самом Я.М искать можно долго.

Но многие коды на таких сайтах могут быть быстро использованы из-за большого потока посетителей, поэтому нужно их перепроверять.

Гарантированные промокоды – на сайтах партнеров Яндекс.Маркета, продающих на площадке свои товары, и ведущих здесь рекламные кампании. Списки партнеров можно найти на страницах Яндекс.Маркета, и выбирать тех, кто продает на Маркете вашу категорию товаров.

Яндекс Плюс

Это сервис Яндекса, где можно оформить подписку на все десятки сервисов хостинга одновременно.

Подписчика включают в общую программу лояльности для пользования бонусами и скидками в каждом сервисе всей экосистемы Яндекса.

Купоны Я.М формируются индивидуально, учитывая историю приобретений отдельного покупателя, его интересы, активность.

Скидочные купоны приносят экономию на доставке.

Как применяются промокоды

Когда найден подходящий купон промокода на нужный товар или акцию, его нужно записать, и перейти через позицию товара в корзину для его покупки.

В корзине с предложением заполнить данные и оплатить товар, будет кнопка для введения промокода. В это поле нужно ввести символы кода, и нажать команду Применить. После этого цена товара на странице автоматически пересчитается в соответствии с условиями промокода.

Остается перейти к оплате, и перевести деньги по новой цене удобным способом.