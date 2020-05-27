Как получить патент на разработку программного обеспечения

Когда приложение разработано, его необходимо защитить и только потом начинать продавать, либо же распространять на бесплатной основе. Это не сложно, однако есть ряд нюансов, которые необходимо учесть, чтобы все прошло успешно.

Почему необходим патент

Дело в том, что даже если программа делается не для коммерческого использования, кто-то, не имеющий отношения к ее разработке, может сделать патент. Особенно, если это приложение обладает абсолютно открытым исходным кодом.

И если такое случится, то злоумышленник будет по закону считаться правообладателем. Возможно, что обратного доказать уже не получится. Более того, злоумышленник может даже подать в суд на реальных разработчиков, требуя компенсации.Есть, конечно, более простые методы. Например, это могут быть фото кода. Многие современные фотоаппараты отличаются тем, что к каждой фотографии прилагается технический файл, в котором указана дата. Однако чтобы точно избежать проблем, стоит все-таки получить патент на разработку.

Конечно, для того чтобы получить такой документ, необходимо, чтобы приложение было уникальным, завершенным, обладающим всеми другими признаками оригинального программного обеспечения.

В случае, если приложение соответствует критериям объекта интеллектуальной собственности, на него можно будет без проблем получить патент. Впрочем, лучше делать это через профессионального посредника.

Как подается заявка

Требуется подать в Роспатент пакет документов. В него входит непосредственно заявка на подачу патента. Также в пакете должно присутствовать заявление о выдаче патента РФ. Еще должно быть ходатайство на предоставление права на освобождение от уплаты пошлины, а также ходатайство о проведении экспертизы.

Конечно, все это будет гораздо удобнее сделать, если обратиться к профессионалам. В этом случае сначала будет проведена абсолютно бесплатная консультация. Затем произведут предварительный анализ, после чего помогут подать документы в Роспатент.

Так что нет ничего сложного в получении патента. Однако очень важно сделать это своевременно и проявлять необходимую осторожность до получения такого документа. Конечно же, лучше воспользоваться помощью компетентных специалистов, которые помогут провести процедуру от начала и до конца.