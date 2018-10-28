Как получить место на кладбище

Земельный участок на кладбище не может пребывать в собственности у физического лица, поэтому будущему «владельцу» и административной власти нужно будет заключить договор на использование данной земли бессрочно. Поэтому человеку придётся заплатить не за участок, а за предоставленные услуги по погребению.

Давайте разберёмся, как можно получить место на кладбище муниципального значения, то есть открытого для захоронений, бесплатно.

Сбор документов

Чтобы оформить место на кладбище, следует предъявить определённую документацию:

свидетельство о смерти государственного образца — его выдают в ЗАГСе;

свидетельство о смерти человека, прежде похороненного на родственном участке;

документы, которые свидетельствуют о родственных отношениях между умершим и лицом, прежде похороненном в этом месте;

разрешение администрацией кладбища на проведение ритуала — оно выдаётся в письменной форме;

заявление о погребении на родственном участке;

документы, которые подтверждают личность человека, организовывающего похороны.

Если была осуществлена кремация, тогда в дополнение к указанному перечню документации необходимо предоставить справку о кремации, которую получают в крематории.

Оплата услуг

Нужно будет оплатить минимальное количество услуг, которое предоставляет кладбище, например:

проведение подготовки места погребения — снять могильную плиту, если на данном участке уже были похороны;

выкапывание могилы;

установление временной таблички, содержащей фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и смерти;

ритуал захоронения.

Кроме этого, могут оказываться и дополнительно услуги, как на кладбище, так и ритуальной службой. К ним относятся:

музыка;

оборудование тента;

видеосъёмка.

В зависимости от того, какое кладбище было выбрано, а также какие услуги были включены, будет отличаться стоимость погребения.

Наследование родового захоронения

Когда физическое лицо, отвечающее за землю, умирает, в силу вступает наследственное право. Обратите внимательно, что родственные отношения с умершим придётся подтверждать соответствующими документами. С новым «владельцем» перезаключается договор о бессрочном пользовании.

Обязательно нужно будет предоставить такую документацию:

свидетельство о смерти человека, отвечающего за участок;

документация, которая подтверждает родственные связи с людьми, похороненными на участке;

удостоверение, подтверждающее регистрацию захоронений, которые находятся на участке.

Если необходимо переоформить такие документы при жизни ответственного лица, тогда нужно еще предъявить:

заявление ответственного лица в письменной форме;

заявление человека, на которого будет переоформлен участок, в письменной форме.

Теперь вы знаете, как можно получить место на кладбище.