он думал и был вознагражден идеей
Как получить кредит под залог авто?
2 мая 2019

Автомобиль – это не только транспортное средство, но и актив. Его можно использовать для конвертации в деньги. Но не всегда удобно заниматься продажей личного авто. Во-первых, этот процесс занимает продолжительный период времени. Во-вторых, если автомобиль будет продан, Вы потеряете средство к передвижению. Существует эффективный метод решения проблемы. Он предполагает и получение средств, и сохранение автомобиля. Речь идёт о закладной на автомобиль в автоломбард. Эта методика является более предпочтительной в сравнении с аналогичной процедурой в банке.

Площадка https://skatt-fin.ru/zaym-pod-zalog-avto/ предлагает получить заём под залог автомобиля. Более того, на сайте представлен онлайн-калькулятор, позволяющий получить приблизительное представление о сумме, которая будет получена в результате предлагаемых манипуляций с движимым имуществом.

Оценка автомобиля: как не продешевить?

Оценка автомобиля: как не продешевить?

Изначально важно отметить, что автоломбард принимает далеко не каждый автомобиль в качестве залогового имущества. Подавляющее большинство подобных учреждений ориентируются на следующие условия:

  • иномарка – возраст до 15 лет;
  • отечественное авто – возраст до 7 лет.

Чем новее автомобиль, тем меньше проблем возникнет при его оформлении в автоломбард. Кстати, об оформлении… Настоятельно рекомендуется оформлять взаимоотношения с автоломбардом при помощи залогового билета.

В нём отражается информация следующего толка:

  • описание залогового имущества;
  • общий срок займа;
  • сумма займа;
  • установленная процентная ставка автоломбардом.

Если Вы планируете получить максимально объёмную сумму за автомобиль, рекомендуется подготовить его – выполнить детейлинг. Чем свежее выглядит транспортное средство, тем больше удастся получить средств во временное пользование.

Сколько и когда придётся возвращать деньги?

Сколько и когда придётся возвращать деньги?

Часто автоломбарды устанавливают ставку займа на 5% в месяц. При этом, максимальный срок избирается исходя из рыночной стоимости автомобиля. Иными словами, после того, как долг превысит 90% стоимости автомобиля на вторичном рынке, авто перейдёт в собственность автоломбарда.

Рекомендуем выбирать автоломбарды, которые позволяют оставлять возможность использования автомобиля, находящегося под обременением. Иными словами, Вы закладываете авто ломбарду, но при этом продолжаете на нём ездить.

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В видео юрист дает совет, касающийся займов под залог автомобиля:

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