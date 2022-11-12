Как получить долгосрочный займ на карту

Получение долгосрочного займа в МФО набирает обороты с каждым днем, ведь это удобно быстро и актуально во время финансовых проблем. Не всегда имеется возможность оформить займ на короткий срок, ведь банки дают кредиты только от года и выше. Но есть много МФО, которые позволят взять небольшой займ даже на полгода или несколько месяцев на выгодных условиях.

Как оформить долгосрочный микрозайм

Для того чтобы оформить займ в МФО на длительный срок нужно заполнить анкету на выбранном сайте после чего ждать одобрения.

Не все МФО сразу могут позволить вам взять большую сумму на длительный срок, поскольку для этого вам нужно стать постоянным клиентом компании. Чем больше займов вы берете в одной компании, тем выгоднее они становятся с каждым новым разом.

Вы можете начать пользоваться услугами одной МФО с минимальной суммой и через месяц достичь более выгодных условий. Но чтобы оформить заем на срок полгода и суммой выше 30 тысяч нужно понимать, что МФО дает деньги под большие проценты.

Процентная ставка часто фиксирована и не превышает одного процента от взятой суммы в сутки. Таким образом, если вы берете большую сумму на длительный срок, то можете сильно переплатить в итоге.

Но если сумма небольшая и вы постоянный клиент одного МФО, то процент будет небольшим.

Преимущества займа на длительный срок

оформить займ на длительный срок до 6 месяцев гораздо проще, чем взять кредит в банке и быстрее.

из документов понадобится только паспорт и пять минут времени на заполнение анкеты.

не нужно ждать несколько дней или сутки пока банк скажет о своем решение в выдаче кредита, поскольку МФО пришлет вам смс с одобрением уже через пять минут.

даже если у вас плоха кредитная история, МФО все равно пойдет с вами на контакт, и вы сможете быстро ее исправить.

оформление такого займа через интернет делает его максимально простым и быстрым, а самое главное удобным. Через интернет вы сможете почитать отзывы и выбрать самую подходящую организацию для нужного займа.

погашать займ взятый на длительный срок можно небольшими частями, а если оплатить его быстрее срока, то переплата по процентам будет минимальной.

Чтобы увеличить лимит займа и срока в МФО нужно стать его клиентом и всегда вносить платежи вовремя без задержек.

Таким способом у вас появится финансовый тыл, куда вы сможете обратиться, когда нужны срочно деньги на несколько месяцев и более. Удачи!