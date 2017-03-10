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Как подобрать ключевые слова в англоязычном интернете?
10 марта 2017
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Продвижение сайта в англоязычном интернете несколько отличается от методик, традиционно применяемых для Яндекса. Однако, для достижения высокой эффективности и получения целевого трафика с поисковых систем, рекомендуется воспользоваться специальными сервисами.

В качестве подобного сервиса можно использовать http://www.topdw.top/. Этот сервис позволит подобрать ключевые слова не только для веб-сайтов, но и для страницы на ebay.com или тематической группы в facebook.

Принципы выбора ключевых слов

Принципы выбора ключевых слов

Сегодня Google также предоставляет эффективный сервис выбора ключевых слов. Естественно, он абсолютно бесплатен. Однако для достижения высокой эффективности с его использованием потребуется понимание процесса выбора.

Речь идёт о сервисе Google Key Planner. Он позволяет оценить общую картину в конкретный момент времени. Не стоит забывать о том, что для использования этого сервиса необходимо быть зарегистрированным в Google Adwords (это, пожалуй, главный и единственный минус сервиса).

Положительные аспекты использования Google Key Planner:

  • возможность быстрого нахождения большого количества подходящих ключей;
  • возможность выбора низкочастотных ключей, по которым минимальная конкуренция;
  • возможность систематизации работы при помощи экспорта результатов поиска в Excel.

Для выбора низкочастотных запросов рекомендуется поступить следующим образом. Вбиваем запрос в поисковую строку и начинаем анализировать выдачу – переходим к изучению конкурентов.

Копируем первую ссылку в выдаче и вставляем её в поле «целевая страница». В результате сервисом будет предоставлено большое количество слов с уровнем конкуренции «низкий».

Semrush – главный инструмент англоязычного СЕО-шника

Semrush – главный инструмент англоязычного СЕО-шника

Этот сервис не является бесплатным. Но он обладает по-настоящему огромными возможностями. Прежде всего, следует отметить, что он позволяет подбирать ключевые слова по геотаргетингу (США, Великобритания, Россия, Германия, Франция и т.д.).

Кроме того, в выдаче ключевых слов можно смотреть не только их частотность, но и стоимость клика! Здесь также с успехом можно подбирать низкочастотные ключевики, которые позволят продвинуться.

Благодаря сервису становится возможным организация обширного ядра. При этом поиск также можно основывать на анализе конкурентов (выявлять их слабые места и пользоваться ими).

В видео будет продемонстрировано, как осуществлять подбор ключевых слов в Google Adwords:

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