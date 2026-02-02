Где и как правильно использовать напольные наклейки-следы: виды и особенности
Где и как правильно использовать напольные наклейки-следы: виды и особенности

Наклейки следы, которые наклеиваются на пол, представляют собой рекламные или навигационные изделия. Они могут быть выполнены в форме человеческого следа или следа животного. Это может быть отпечаток ноги, лапы или ботинка. Такие следы пользуются большой популярностью в торговых центрах, офисах, на улице в коммерческих и выставочных павильонах. Такие наклейки предназначены для указания того или иного объекта (функция навигации), направление дороги к торговой точке, её ассортимент. Выбрать и заказать наклейки-следы можно на сайте https://wowbanner.ru/nakleyki-sledy.

Разновидности.

Стоит перечислить основные разновидности таких наклеек:

  • В виде следа обуви. Таким образом, могут быть обозначены, например, в большом торговом центре, обувные бутики.
  • Отпечаток босой ноги человека – указывают направление движения до туристического агентства.
  • Лапки животных или птиц. Такие следы могут показывать направление до зоомагазина, зоопарка.
  • Кляксы. Магазин художественных товаров.
  • След протектора шины транспортного средства, велосипеда, также могут обозначать направление движения и расстояние до магазина продажи запчастей.

Дизайн и форма следов могут быть абсолютно различными.

Можно создать наклейки следы различной формы, размера и цветовой композиции.

Особенности использования наклеек следов.

Наклейки следы требуется использовать определенным образом, чтобы они служили долго и привели к желаемому результату:

  • Учитывайте особенности напольного покрытия.

    Требуется учитывать изгибы и шероховатости. Идеальное покрытие для таких наклеек – ровный, гладкий и чистый пол. Если пол покрыт плиткой, то в местах стыка отдельных плиток наклейка может деформироваться и рваться, например, от воздействия каблуков.

  • Учитывайте проходимость места, где клеится наклейка.

    Чем больше проходимость людей по помещению или улице, где наклеена наклейка, тем прочнее должен быть материал её изготовления.

  • Клейте наклейку только в помещении с нормальной влажностью и температурой воздуха от 10 градусов.

    В местах, где сильные скачки температуры, наклейка не будет держаться.

  • Не прикрепляйте наклейку на стыки плитки, как мы говорили ранее.

Таким образом, такие наклейки следы могут быть использованы для указания местоположения вашей торговой точки в большом торговом центре или на улице, с ровным и чистым асфальтовым покрытием.

В статье мы назвали виды наклеек следов и их основные особенности.



