Где и как правильно использовать напольные наклейки-следы: виды и особенности

Наклейки следы, которые наклеиваются на пол, представляют собой рекламные или навигационные изделия. Они могут быть выполнены в форме человеческого следа или следа животного. Это может быть отпечаток ноги, лапы или ботинка. Такие следы пользуются большой популярностью в торговых центрах, офисах, на улице в коммерческих и выставочных павильонах. Такие наклейки предназначены для указания того или иного объекта (функция навигации), направление дороги к торговой точке, её ассортимент. Выбрать и заказать наклейки-следы можно на сайте https://wowbanner.ru/nakleyki-sledy.
Разновидности.
Стоит перечислить основные разновидности таких наклеек:
- В виде следа обуви. Таким образом, могут быть обозначены, например, в большом торговом центре, обувные бутики.
- Отпечаток босой ноги человека – указывают направление движения до туристического агентства.
- Лапки животных или птиц. Такие следы могут показывать направление до зоомагазина, зоопарка.
- Кляксы. Магазин художественных товаров.
- След протектора шины транспортного средства, велосипеда, также могут обозначать направление движения и расстояние до магазина продажи запчастей.
Дизайн и форма следов могут быть абсолютно различными.
Можно создать наклейки следы различной формы, размера и цветовой композиции.
Особенности использования наклеек следов.
Наклейки следы требуется использовать определенным образом, чтобы они служили долго и привели к желаемому результату:
- Учитывайте особенности напольного покрытия.
Требуется учитывать изгибы и шероховатости. Идеальное покрытие для таких наклеек – ровный, гладкий и чистый пол. Если пол покрыт плиткой, то в местах стыка отдельных плиток наклейка может деформироваться и рваться, например, от воздействия каблуков.
- Учитывайте проходимость места, где клеится наклейка.
Чем больше проходимость людей по помещению или улице, где наклеена наклейка, тем прочнее должен быть материал её изготовления.
- Клейте наклейку только в помещении с нормальной влажностью и температурой воздуха от 10 градусов.
В местах, где сильные скачки температуры, наклейка не будет держаться.
- Не прикрепляйте наклейку на стыки плитки, как мы говорили ранее.
Таким образом, такие наклейки следы могут быть использованы для указания местоположения вашей торговой точки в большом торговом центре или на улице, с ровным и чистым асфальтовым покрытием.
В статье мы назвали виды наклеек следов и их основные особенности.