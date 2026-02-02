Где и как правильно использовать напольные наклейки-следы: виды и особенности

Наклейки следы, которые наклеиваются на пол, представляют собой рекламные или навигационные изделия. Они могут быть выполнены в форме человеческого следа или следа животного. Это может быть отпечаток ноги, лапы или ботинка. Такие следы пользуются большой популярностью в торговых центрах, офисах, на улице в коммерческих и выставочных павильонах. Такие наклейки предназначены для указания того или иного объекта (функция навигации), направление дороги к торговой точке, её ассортимент. Выбрать и заказать наклейки-следы можно на сайте https://wowbanner.ru/nakleyki-sledy.

Разновидности.

Стоит перечислить основные разновидности таких наклеек:

В виде следа обуви. Таким образом, могут быть обозначены, например, в большом торговом центре, обувные бутики.

Отпечаток босой ноги человека – указывают направление движения до туристического агентства.

Лапки животных или птиц. Такие следы могут показывать направление до зоомагазина, зоопарка.

Кляксы. Магазин художественных товаров.

След протектора шины транспортного средства, велосипеда, также могут обозначать направление движения и расстояние до магазина продажи запчастей.

Дизайн и форма следов могут быть абсолютно различными.

Можно создать наклейки следы различной формы, размера и цветовой композиции.

Особенности использования наклеек следов.

Наклейки следы требуется использовать определенным образом, чтобы они служили долго и привели к желаемому результату:

Учитывайте особенности напольного покрытия. Требуется учитывать изгибы и шероховатости. Идеальное покрытие для таких наклеек – ровный, гладкий и чистый пол. Если пол покрыт плиткой, то в местах стыка отдельных плиток наклейка может деформироваться и рваться, например, от воздействия каблуков.

Учитывайте проходимость места, где клеится наклейка. Чем больше проходимость людей по помещению или улице, где наклеена наклейка, тем прочнее должен быть материал её изготовления.

Клейте наклейку только в помещении с нормальной влажностью и температурой воздуха от 10 градусов. В местах, где сильные скачки температуры, наклейка не будет держаться.

Не прикрепляйте наклейку на стыки плитки, как мы говорили ранее.

Таким образом, такие наклейки следы могут быть использованы для указания местоположения вашей торговой точки в большом торговом центре или на улице, с ровным и чистым асфальтовым покрытием.

В статье мы назвали виды наклеек следов и их основные особенности.