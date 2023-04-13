Как поднять CTR в контекстной рекламе

Способы повысить CTR объявления

CTR или Click Through Rate — соотношение числа кликов к числу показов. Обычно измеряется в % и рассчитывается по формуле: клики делятся на показы. Благодаря, метрике можно узнать эффективность рекламы. Чем ниже CTR, тем выше стоимость клика и меньше позиция в поиске. Чтобы повысить кликабельность, нужно выделить объявление на фоне таких же. Рассказываем о способах, как увеличить показатели в Директе.

Используйте ключевики в заголовке и в описании

Если ключевые слова вставлять не только в заголовок, но и в основную часть, то CTR может повыситься до 67%. Об этом свидетельствует статистика выдачи Google и Яндекс.

Важно правильно подбирать фразы, чтобы они соотносились с запросами клиентов и вашим продуктом.

Более того, использование заглавных букв вместо прописных, поможет стать объявлению заметнее.

Используйте цифры вместо букв

Замените все письменные написания на цифровые и наслаждайтесь повышением кликабельности. Например, слово «скидка» легко меняется на «-15%».

Тоже касается и цены. Если вы укажите конкретную стоимость, то пользователь обратит на это внимание и нажмет на рекламу.

Также рекомендуется использовать кавычки и другие символы, которые могут привлечь внимание на фоне конкурентов. Различные %, $ вместо лексики «проценты», «доллары» смотрятся лучше.

Призывайте к действию

CTA или Call to Action поможет посетителю понять, что ему требуется сделать, чтобы получить заветную скидку. Используйте различные подсказки для кампаний:

закажите только сегодня;

позвоните нам и закажите по скидке;

акция ограничена, поторопитесь;

перейдите на сайт и т.п.

Это дополнительно мотивирует перейти по рекламе и заказать товар, который вы предлагаете.

Применяйте расширения для увеличения размера рекламы

При их использовании повышаются показатели качества и уменьшается стоимость клика.

При этом по статистике более 50% рекламодателей их не используют.

Расширения, которые повышают CTR на 10%:

адрес (посетитель сразу видит, где расположен магазин);

телефон (можно сразу нажать на кнопку и позвонить);

отзывы (другие мнения о купленном товаре мотивируют);

уточнения (подчеркивают преимущества компании или услуги);

дополнительное описание (возможно указать какие-то параметры);

быстрые ссылки (можно перейти сразу на определенный раздел).

Их применение позволит вызвать больше доверия и выделиться из конкурентов. Еще один совет: в первой строке описания поставьте точку.

Это позволит перенести ее в заголовок, что может повысить кликабельность на 20-30%

Распишите выгоды сотрудничества с вашей компанией

Расскажите покупателю о том, почему нужно купить у вас и чем ваш товар лучше, чем у конкурентов. Подумайте о выгодных предложениях: быстрой доставке, расширенной гарантии, обслуживании 24/7 и т.п.

Придумайте свое УТП и предоставьте интересные плюшки для клиентов.

Если используете скидки, то ограничьте время проведения акции. Временные рамки помогают быстрее решиться на покупку, создают ощущение упущенной выгоды и срочности у пользователя.

Он понимает, что если не воспользуется предложением до определенной даты, то потом его не будет.

Добавьте ключевое слово в URL сайта или ссылки

Красивый и структурированный адрес привлекает людей больше. Они сразу понимают, что могут увидеть на данном ресурсе.

Важно сразу продумать этот момент до запуска рекламы.

Придерживайтесь следующих рекомендаций:

URL не должен быть слишком сложным или длинным. Лучше всего использовать адрес средней длины с ключевым словом внутри. Не добавляйте числа, символы или хештеги. Это сильно повлияет на восприятие страницы.

Не ведите на сайт клиентов, которых не интересует товар или услуги. С помощью минус-слов можно убрать нерелевантные запросы. Они только тратят бюджет и делают количество отказов больше, что чревато плохим ранжированием веб-ресурса.

Качественное объявление — залог результативной рекламы и больших показателей CTR. Если вы воспользуетесь этими советами, то точно повысите его процент. А если не хотите разбираться в этом, закажите услуги контекстной рекламы в маркетинговом агентстве izifir.ru.

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