Как подать заявку на кредит

Если вы планируете взять кредит, то для этих целей уже не нужно бегать по отделениям различных банковских организаций в поиске наиболее выгодных условий. Достаточно найти интересующую информацию на сайте или определенного банка, или на специальных площадках, где размещаются данные о разнообразных кредитных программах в разных банковских учреждения.

Оформить кредит онлайн стало также очень просто, достаточно заполнить онлайн-форму с запросом на ссуду в соответствующий банк. К тому же, подать заявки можно одновременно в несколько таких банковских организаций.

Внесение данных в заявку на ссуду

Онлайн-форма на получение кредитных средств может отличаться в зависимости от определенных факторов:

Является ли потенциальный заемщик новым или действующим клиентом — новым клиентам нужно будет внести максимум информации, поскольку в банке о них нет никаких данных. Вариант получения кредитных средств — желает ли клиент лично посетить отделение для заключения договора кредитования, или такие услуги будут предоставлены на дому у клиента, или денежные средства зачисляются на карточку. Вид кредитования — размер данных на потребительский кредит и на ссуду для приобретения жилья будут отличаться.

Процесс заполнения заявки на кредит достаточно простой, он обычно не занимает много времени. К тому же, в большинстве случаев существуют подсказки, которые помогут разъяснить непонятные моменты.

После внесения данных, запрос обрабатывается специалистами банка и принимается решение о выдаче ссуды. При положительном ответе, с заемщиком связывается представитель банковского учреждения для согласования всех моментов кредитования.

Данные для онлайн-формы

При заполнении онлайн-формы на получение кредита, будьте готовы предоставить персональные данные. Кроме фамилии, имени и отчества, обязательно нужно указать номер мобильного телефона и электронную почту для связи.

Потребуется ввести данные паспорта, места проживания и трудоустройства, указать размер заработной платы. Некоторые банковские учреждения также могут потребовать официальное подтверждение об уровне дохода с места работы или по форме банка.

Также нужно указать семейный статус и наличие несовершеннолетних детей.

Ответ на поданную заявку может занять от нескольких минут или часов до нескольких дней. Время рассмотрения заявки указывается на сайте банка.

Будьте внимательны при заполнении данных, поскольку если в заявке будет неправдивая или некорректная информация, в выдаче ссуды откажут.