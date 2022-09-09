Важным этапом предварительной отделки стен считается шпаклёвка. При больших площадях применяется так называемый механизированный способ. Для этого используются специальные агрегаты, которые позволяют наносить необходимый материал с последующим выравниванием.

Такие агрегаты позволяют быстро и качественно обрабатывать любые стены и потолки. Механические агрегаты для шпаклёвки объединяют два устройства.

В первом производится смешивание выбранного типа раствора, а во втором осуществляется формирование струи раствора, который наносится на обрабатываемую поверхность.

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Особенности механизированной шпаклёвки

Главной особенностью такой шпаклёвки считается её качество. По этому показателю она подразделяется на четыре категории:

Первая категория (К1) наносится в один слой. Для повышения качества получаемой поверхности допускается окончательная перетирка. Данная категория допускается при проведении шпаклёвки в основном в технологических помещениях. В соответствии с принятыми строительными нормами и правилами для этого качества шпаклёвки допускается не применять специальные строительные маячки, а отклонения по высоте могут достигать 7 мм при толщине слоя около 2 мм.

К шпаклёвке качества (К2) предъявляются более жёсткие требования. Максимальное отклонение по вертикали не должно превышать 2 мм.

Однако допускаются мелкие выемки и частичные наплывы.

Качество (К3) применяется перед последующей окраски стен. Поэтому к поверхности предъявляются ещё более высокие требования.

Наилучшей считается отделка качества (К4). Полученная поверхность должна быть гладкой без каких бы то ни было дефектов. На неё наносится декоративная штукатурка или обои.

Преимущества механизированной штукатурки

Основными достоинствами такой штукатурки считаются: