Механизированная шпаклевка стен — что это и как делается
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Механизированная шпаклевка стен — что это и как делается

9 сентября 2022

Важным этапом предварительной отделки стен считается шпаклёвка. При больших площадях применяется так называемый механизированный способ. Для этого используются специальные агрегаты, которые позволяют наносить необходимый материал с последующим выравниванием.

Такие агрегаты позволяют быстро и качественно обрабатывать любые стены и потолки. Механические агрегаты для шпаклёвки объединяют два устройства.

В первом производится смешивание выбранного типа раствора, а во втором осуществляется формирование струи раствора, который наносится на обрабатываемую поверхность.

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Особенности механизированной шпаклёвки

Главной особенностью такой шпаклёвки считается её качество. По этому показателю она подразделяется на четыре категории:

  • Первая категория (К1) наносится в один слой. Для повышения качества получаемой поверхности допускается окончательная перетирка. Данная категория допускается при проведении шпаклёвки в основном в технологических помещениях. В соответствии с принятыми строительными нормами и правилами для этого качества шпаклёвки допускается не применять специальные строительные маячки, а отклонения по высоте могут достигать 7 мм при толщине слоя около 2 мм.
  • К шпаклёвке качества (К2) предъявляются более жёсткие требования. Максимальное отклонение по вертикали не должно превышать 2 мм.
  • Однако допускаются мелкие выемки и частичные наплывы.
  • Качество (К3) применяется перед последующей окраски стен. Поэтому к поверхности предъявляются ещё более высокие требования.
  • Наилучшей считается отделка качества (К4). Полученная поверхность должна быть гладкой без каких бы то ни было дефектов. На неё наносится декоративная штукатурка или обои.

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Преимущества механизированной штукатурки

Основными достоинствами такой штукатурки считаются:

  • Возможность получать высоко качество отштукатуренной поверхности.
  • В механическом устройстве можно получить равномерный по плотности штукатурный раствор, что обеспечивает его высокое качество после нанесения на стену.
  • Получение равномерного слоя штукатурки на всей обрабатываемой поверхности.
  • Высокая экономия применяемого материала.
  • Значительное повышение производительности труда.
  • Снижение себестоимости проводимых работ.
  • После завершения механического нанесения штукатурки допускается ручная доработка недостатков, которые проявились после высыхания.



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