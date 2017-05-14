Как отправить груз транспортной компанией?

Автомобильные перевозки грузов считаются наиболее привлекательными с точки зрения цены услуги. Пусть сроки несколько выше, чем если бы груз был отправлен самолётом, зато уместная цена позволяет незначительно повышать розничную стоимость товара (если речь идёт о последующей его продаже). Наиболее распространёнными грузами сегодня являются продукты питания и строительные материалы.

На сайте http://rogoztransavto.ru/ Вы сможете ознакомиться с условиями доставки любых грузов по всей территории России. В нижеприведённой публикации будет описана общая схема отправки груза посредством транспортной компании.

Уместность предлагаемого маршрута

Изначально рекомендуется отказаться от услуг частников. Быть может, они и предоставляют расценки, которые несколько ниже, чем у транспортных компаний. Однако, частник априорно не может гарантировать положительный результат доставки.

В пути могут возникнуть различные трудности:

аварийные ситуации;

продолжительные пробки из-за снежных заносов;

поломка грузового автомобиля и т.д.

Безусловно, всё вышеозначенное входит в форс-мажорные обстоятельства и в транспортной компании. Однако, в случае работы профессионалов будет прислан другой транспорт, который продолжит доставку.

Пусть задержка и будет, но она окажется минимальной. В случае же с частником груз может застрять на трассе на неопределённый срок. И хорошо, если груз не является опасным или скоропортящимся.

О хрупкости груза вообще говорить не приходится. Если Вы хотите получить в точке назначения, к примеру, функционирующую бытовую технику, то необходимо заранее продумать маршрут доставки, а также выбрать автомобиль, располагающий подходящей ходовой частью (пневмоподвеска).

Выбор корректного автомобиля

Дело в том, что далеко не всегда груз может заполнить весь объём фургона или обеспечить корректную загрузку транспорта. В этом случае можно поступить по-разному. Если Вы не планируете, чтобы Ваш груз был частью общего, сборного груза по каким-то причинам, лучше подобрать соответствующий транспорт.

К примеру, многие сегодня используют коммерческие фургоны с целью доставки малогабаритных грузов между городами. В качестве примера можно привести всем известную Газель NEXT.

Автомобиль отлично зарекомендовал себя на подобных непродолжительных рейсах. Кроме того, чем меньше расход топлива у автомобиля, тем меньше по цене окажется доставка.

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