Как открыть отель для кошек по франшизе BookingCat

Безусловно, отпуск это то, чего с большим нетерпением ждут все трудоголики и не только. Кто-то предпочитает проводить отпуск дома, лежа на диване перед телевизором, но есть и те, кто отдает предпочтение активному отдыху и поездкам, например, на море.
Все это прекрасно, но если в доме сеть такой домашний любимец, как кошка, возникает необходимость определить ее где-то на время отсутствия хозяев. С такой проблемой сталкиваются абсолютно все владельцы домашних питомцев. Учитывая актуальность данного вопроса, те, у кого есть предпринимательская жилка, сразу начали искать его решение. Именно так и появились отели для кошек. Это место, куда можно отдать своего любимца и быть уверенным в том, что с ним все будет в порядке.
Практически каждый может открыть зоомагазин по франшизе обеспечив все необходимые условия согласно законодательству и требованиям. В данной статье рассмотрим подробную инструкцию о том, как же открыть отель для кошек по франшизе BookingCat.
Алгоритм действий
Если вы решили заняться предпринимательской деятельностью и хотите направить бизнес в сеть отелей для кошек, но не знаете с чего начать, предоставляем пошаговую инструкцию, которая поможет в решении вопроса:
- Первое что нужно сделать, это определиться с помещением или территорией, которые будут отведены под отель.
- Далее необходимо получить рекомендации и требования у местных контролирующих органов власти.
- Территория необходимо обустроить в соответствии законодательству и заняться оформлением необходимых документов.
- Также нужно, чтобы деятельность была узаконена всеми инстанциями. Оформление лицензии на данный вид деятельности не нужно, законодательство ее не предусматривает.
- Контролирующий орган власти должен выдать разрешение на деятельность.
- Далее нужно сформировать штат и нанять на работу специалистов в соответствии трудового кодекса.
- Далее составляется договор, который будет подписываться двумя сторонами – владельцем гостиницы и клиентом.
- После выполнения всех выше перечисленных требований уже можно открывать отель.
- Последнее что осталось сделать, это заняться рекламой отеля. Чтобы приобщить новых клиентов можно на первое время организовать скидки и подарки.
Также, помните о том, что постояльцы отеля очень требовательны. Им нужно обеспечить должный уход, корм, игрушки, чтобы они нив чем не нуждались и чувствовали себя как дома.