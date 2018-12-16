Как открыть отель для кошек по франшизе BookingCat

Безусловно, отпуск это то, чего с большим нетерпением ждут все трудоголики и не только. Кто-то предпочитает проводить отпуск дома, лежа на диване перед телевизором, но есть и те, кто отдает предпочтение активному отдыху и поездкам, например, на море.

Все это прекрасно, но если в доме сеть такой домашний любимец, как кошка, возникает необходимость определить ее где-то на время отсутствия хозяев. С такой проблемой сталкиваются абсолютно все владельцы домашних питомцев. Учитывая актуальность данного вопроса, те, у кого есть предпринимательская жилка, сразу начали искать его решение. Именно так и появились отели для кошек. Это место, куда можно отдать своего любимца и быть уверенным в том, что с ним все будет в порядке.

Практически каждый может открыть зоомагазин по франшизе обеспечив все необходимые условия согласно законодательству и требованиям. В данной статье рассмотрим подробную инструкцию о том, как же открыть отель для кошек по франшизе BookingCat.

Алгоритм действий

Если вы решили заняться предпринимательской деятельностью и хотите направить бизнес в сеть отелей для кошек, но не знаете с чего начать, предоставляем пошаговую инструкцию, которая поможет в решении вопроса:

Первое что нужно сделать, это определиться с помещением или территорией, которые будут отведены под отель. Далее необходимо получить рекомендации и требования у местных контролирующих органов власти. Территория необходимо обустроить в соответствии законодательству и заняться оформлением необходимых документов. Также нужно, чтобы деятельность была узаконена всеми инстанциями. Оформление лицензии на данный вид деятельности не нужно, законодательство ее не предусматривает. Контролирующий орган власти должен выдать разрешение на деятельность. Далее нужно сформировать штат и нанять на работу специалистов в соответствии трудового кодекса. Далее составляется договор, который будет подписываться двумя сторонами – владельцем гостиницы и клиентом. После выполнения всех выше перечисленных требований уже можно открывать отель. Последнее что осталось сделать, это заняться рекламой отеля. Чтобы приобщить новых клиентов можно на первое время организовать скидки и подарки.

Также, помните о том, что постояльцы отеля очень требовательны. Им нужно обеспечить должный уход, корм, игрушки, чтобы они нив чем не нуждались и чувствовали себя как дома.