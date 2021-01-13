Как осуществлять звонки роботом

Затраты на персонал, настройку сложного оборудования и наладку взаимодействия с другими отделами компании. Все это ожидает компанию, которая пытается создать собственный колл-центр фирмы с нуля и за минимальный промежуток времени.

Правильная идея развивать бизнес через расширение контактов и создание колл-центра может оказаться не реализовано из-за значительных инвестиций в приобретение коммуникационного оборудования, поиска квалифицированных специалистов для работы с ним.

Вместо сложной в управлении и громоздкой системы с множеством телефонных линий и профессиональными операторами, можно попытаться развивать коммерческий проект, используя автоматизированную систему приема и передачи информации.

Компания Оки-Токи создает такие инновационные продукты, перемещая функционал коммерческого колл-центра в виртуальную среду. Звонки с помощью автоматизированной системы к клиентам – это звонки роботом, синтезирующим голос человека. После соединения, роботизированная система запишет ответ, распознает информацию, полученную от клиента, и предоставит отчет.

Как получают необходимую информацию такие системы?

Система взаимодействия с клиентом включает множество комфортных в исполнении решений для тесной интеграции с распространёнными системами управления предприятием. Таким образом, система может получить для обработки и составления списка обзвона или рассылки голосовых сообщений самый актуальный перечень клиентов.

Автоматизированная система может присоединиться к системам роботизированного синтеза голоса человека. Переданный текстовый файл такой онлайн-сервис преобразует в звуковой файл.

К нему может быть добавлен файл с музыкальным оформлением, различными звуковыми «логотипами» компании. Также в самом звуковом файле может содержаться предложение о переходе в голосовое меню для приобретения товара или связи с оператором.

Обработка запросов

Роботизированная система распознает информацию переданную клиентом и предлагает ему покупку или заказ товара /услуги. Еще один вариант — переключение на общение с «живым» оператором колл-центра.

Запросы клиента зачастую укладываются в схему простых и понятных для принятия решений и информирования, данных – покупка, составление договора, указание сроков поставки и прочее.

Если же необходима сложная интеллектуальная обработка сведений или принятие решения на основе сбалансированной оценки (согласование кредита, уникальные условия договора), тогда необходим оператор с профессиональным опытом и широкими знаниями.

Запросы и ответы клиента на предложения фирмы — ценная информация для обработки и принятия решений. Она может быть записана или сразу распознана и расшифрована в виде текстового файла.

Интеграция с внутренней системой управления предприятием, дает возможность быстро передать эту информацию тем, кто примет решение по подтверждению заказа или уточнению условий реализации товара, предоставления услуги.

Такие данные необходимы для разработки реальной стратегии по продвижению, эффективной маркетинговой кампании фирмы и получению высокой прибыли.