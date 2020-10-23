Как организовать отправку товара с рук из другого города

В столицах и городах-миллионниках люди нередко продают через Интернет предметы в отличном состоянии просто по причине ненадобности, и выставляют очень привлекательную цену.

Если сравнить поисковую выдачу по сайтам народного обмена товаром в менее густонаселенных и богатых регионах, заметно, что предложение там хуже. В этой статье рассмотрены все основные способы организации доставки товара с рук по межгороду.

Варианты отправки товара

С учетом закрытых границ и общего снижения доходов, когда многие вещи приходится приобретать у частников, вопрос отправки товара от неизвестного человека в ваш город может возникнуть в любой момент. Есть несколько вариантов решения задачи — выберите удобный, и наслаждайтесь экономией.

Доставка от Авито и Юлы

Если рядом с объявлением продавца на Авито есть символ «грузовичок», доставку можно заказать на сайте сервиса-посредника. В целом это удобно: оплату принимают наличными, пункты выдачи Авито есть во многих городах и населенных пунктах.

К тому же товар при получении можно проверить. Если же данный опции к товару нет, услуга недоступна. К тому же далеко не везде есть пункты выдачи Авито — все же это не Почта России.

Платформа Юла для организации междугородней доставки сотрудничает с Boxberry, но здесь возможны те же самые нюансы, что с Авито. Если вы увидели товар в профильной группе в ВК или в другой соцсети, об организации доставки придется заботиться самостоятельно.

Почта России

Когда срочность доставки не имеет значения (поверьте, здесь нет ни капли сарказма, только личный печальный опыт), можно попросить продавца дойти до ближайшего отделения Почты России.

Оплатить посылку можно при получении, на почте есть такая опция. Однако проверить товар до оплаты вы не сможете — оператор не отдаст посылку, пока квитанция не будет оплачена.

С точки зрения безопасности для покупателя Почта России это не самый лучший вариант. К тому же, несмотря на наличие онлайн-трекинга, все еще появляются истории о потерянных ценных бандеролях и посылках. Стоит ли пользоваться таким сервисом — решать вам.

Транспортная компания

Особо ценные и крупногабаритные предметы можно отправить транспортной компанией. Сотрудники компании могут сами приехать на адрес продавца, упаковать и загрузить товар, и в вашем городе привести его на нужный адрес. Однако сперва следует узнать, есть ли в вашем городе офис выбранной компании.

Еще один нюанс — стоимость услуг. Крупные перевозчики, которые есть практически в каждом относительно крупном населенном пункте страны, держат очень высокие цены. И опять-таки проверить целостность товара перед оплатой вы не сможете.

Сервисы поиска попутных машин

Уже давно многие автопутешественники и рядовые граждане отказались от рейсовых межгородских автобусов в пользу поездок на попутных машинах. Первым сервисом, где водители могут найти себе пассажиров, а пассажиры и путешественники могут найти подходящий транспорт, стал BlaBlaCar.

Сегодня у этого сервиса есть конкуренты с аналогичным функционалом. Если товар нужно доставить из относительно недалекого населенного пункта, можно поискать машину в таком сервисе, и оплатить доставку груза по цене одного пассажирского места.

Значительный минус в использовании сервиса — если привезут испорченный товар, вернуть деньги будет практически невозможно. Весь процесс перевозки никак не оформляется, и нет гарантии, что вещи доедут без повреждений.

Ищем частного перевозчика

Хотите сэкономить — ищите водителя, который работает сам на себя, и готов взять ответственность за аккуратную доставку груза. Тогда вы не переплатите, получите товар быстро и не будете переживать, что вам продали кота в мешке.

Искать частные перевозки удобнее всего на специальных сервисах. Там водители и грузоотправители сообщают реальную информацию о себе, есть возможность проверить честность экспедитора и узнать отзывы других заказчиков.

Если вы решите купить кожаный диван, и захотите доставку с гарантией сохранности и оформлением документов, через сервис процесс поиска исполнителя и заполнения бумаг займет считанные минуты.

В России и СНГ одним из самых популярных серверов является биржа грузоперевозок ATI.SU. Узнать стоимость, подобрать подходящую фуру для частной перевозки можно на официальном сайте биржи ATI.SU. Самостоятельно искать водителя через объявления или соцсети будет намного дольше, при этом гарантий практически никаких.